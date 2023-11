Pomysł tamponów nie jest nowy. Już starożytne Egipcjanki używały tamponów wykonanych z miękkiego papirusu. W starożytnej Grecji tampony były robione z lnu. Jednak tampony, które znamy dzisiaj, zostały wynalezione i opatentowane w XX wieku.

W latach 30. XX wieku amerykański lekarz Earle Haas opracował tampon wykonany ze sprasowanych warstw bawełny, z tekturowym aplikatorem, który stał się popularny na całym świecie. Na polskim rynku tampony pojawiły się w latach 70. XX wieku.

1. Tampony mogą uszkodzić błonę dziewiczą

Błona dziewicza, znana również jako hymen, to cienka błona tkanki, która częściowo zamyka wejście do pochwy. Kształt i rozmiar hymenu różnią się u kobiet. U niektórych jest on bardzo elastyczny i rozciągliwy, a u innych może być bardziej sztywny. Teoretycznie, wprowadzenie tamponu może spowodować rozciągnięcie lub pęknięcie błony dziewiczej. Jednak u wielu kobiet ma ona naturalny otwór, przez który tampon może łatwo przejść. Na początku warto stosować tampony o mniejszych rozmiarach.

2. Używanie tamponów jest bolesne.

Wprowadzenie tamponu do pochwy może być nieco niewygodne na początku, ale nie powinno powodować dużego bólu. Tampony są zazwyczaj wykonane z bawełny, rayonu lub mieszanki obu tych materiałów. Mają kształt cylindra i są zwykle wyposażone w sznurek, który ułatwia ich usunięcie. Te, które warto stosować na początku (gdy uczymy się „obsługi” tamponu), powinny mieć specjalny aplikator ułatwiający wprowadzenie tamponu do pochwy.

3. Tampony są niebezpieczne dla zdrowia.

Tampony są bezpieczne do użytku, pod warunkiem że są używane zgodnie z instrukcją. Fakt, mogą wywołać zespół wstrząsu toksycznego (TSS). Ale to choroba bardzo rzadka. Jest wywoływana przez toksyny wytwarzane głównie przez gronkowca złocistego, który znajduje się w pochwie. Jeśli stosujemy reguły „higieny menstruacyjnej”, choroba nie powinna nam zagrażać.

4. Tampon może utknąć lub zgubić się w ciele.

To jest niemożliwe. Tampony mają sznurek, który ułatwia ich usunięcie. Jeśli prawidłowo umieścimy tampon w pochwie, jest przytrzymywany przez mięśnie przedsionka i ścian pochwy, więc nie może się przemieszczać bądź „wypaść”. Tampon nie może też utknąć, bo pochwa jest elastyczna.

Jeśli zdarzy się tak, że urwiemy sznureczek, można wyjąc tampon palcami (gdy jest mocno nasączony krwią, wyjdzie bez trudu).

5. Z tamponem nie można spać.

Można, ale trzeba pamiętać o tym, by go wymienić nie później niż po 8 godzinach. Umieszczajmy więc go tuż przed snem i wyjmijmy od razu po przebudzeniu.

6. Tampony są tylko dla dorosłych kobiet.

Nie. Tampony mogą być bezpiecznie używane przez dziewczęta w każdym wieku. Ważne jest jednak dopasowanie rozmiaru i przestrzeganie zasad ich stosowania. Dobrze jest na początek używać tamponów z aplikatorami, które umożliwiają wygodne wkładanie do pochwy.

7. Tampony wywołuję grzybicę.

Tampony nie powodują infekcji drożdżakowych, ale mogą pogorszyć objawy, jeśli infekcja już jest. Dlatego jeśli podejrzewamy u siebie grzybicę albo po prostu infekcję intymną, lepiej stosować podpaski.

8. Tampony mogą zmienić rozmiar pochwy.

Tampony nie mają wpływu na kształt ani rozmiar pochwy. Nie mogą rozciągnąć pochwy, której ściany są wyjątkowo elastyczne.