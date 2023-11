1. Kiedy pojawi się pierwsza miesiączka?

Statystycznie pierwsza miesiączka pojawia się między 11. a 15. rokiem życia. W pewnym stopniu jest to zależne od genetyki – córka może zacząć miesiączkować w podobnym wieku jak jej mama. Jeśli więc niepokoi się, że „wszystkie koleżanki mają już okres”, warto uspokoić ją, że „mieliśmy podobnie” (o ile rzeczywiście tak było). Są też inne czynniki, które wpływają na termin pierwszej miesiączki: ogólny stan zdrowia, poziom aktywności fizycznej, dieta (np. niedożywienie opóźnia ten termin).

2. Czy pierwsza miesiączka oznacza, że mogę już mieć dzieci?

Tak, pierwsza miesiączka jest znakiem, że ciało kobiety jest fizycznie zdolne do poczęcia dziecka. Teoretycznie jest możliwa sytuacja, że kobieta zajdzie w ciążę przed pierwszą miesiączką. Owulacja, czyli uwolnienie dojrzałego jajeczka z jajnika, zwykle występuje kilka dni przed miesiączką (niektóre dziewczęta mogą mieć owulację przed pierwszą miesiączką). Jeśli dojdzie do stosunku płciowego w tym czasie, istnieje możliwość zapłodnienia. Jednakże jest to mało prawdopodobne, ponieważ większość dziewcząt nie zaczyna aktywności seksualnej przed pierwszą miesiączką. Ponadto cykle owulacyjne młodych dziewcząt są często nieregularne, co dodatkowo zmniejsza prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.

3. Czym tak naprawdę jest miesiączka?

To naturalny proces, który zachodzi w ciele dziewczyny, gdy dorasta i staje się kobietą. To jest jeden z głównych znaków, że możemy mieć dziecko. Co miesiąc ciało przygotowuje się na możliwość ciąży. W jajnikach dojrzewa jajeczko, które jest gotowe do zapłodnienia przez plemniki. W tym samym czasie ściana macicy (miejsce, gdzie rozwija się dziecko, jeśli dojdzie do ciąży) robi się grubsza i bogata w składniki odżywcze, aby stworzyć idealne warunki dla rozwijającego się zarodka. Jeśli jajeczko nie zostanie zapłodnione, czyli jeśli nie dojdzie do ciąży, zaczyna się proces w kierunku wystąpienia miesiączki. Gruba warstwa, która powstała w macicy, nie jest już potrzebna, więc ciało ją usuwa. To usuwanie to właśnie jest miesiączka - to krew i tkanki, które opuszczają ciało przez pochwę. Miesiączka zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu dni i powtarza się co miesiąc. Każda kobieta doświadcza miesiączki inaczej - niektóre mają obfite krwawienia, inne mniej obfite, niektóre mają silne bóle, inne prawie ich nie odczuwają. Wszystko to jest normalne.

4. Czy powinnam iść do ginekologa po pierwszej miesiączce?

Nie jest to konieczne, chyba że są jakieś problemy lub pytania. Wiele dziewcząt zaczyna regularne wizyty u ginekologa kilka lat po pierwszej miesiączce, np. gdy rozpoczną współżycie. Warto wiedzieć, że podczas wizyty lekarskiej osoby niepełnoletniej musi być obecny rodzic. Jednak jeżeli taka jest wola rodzica i nieletniej pacjentki, nie musi on być obecny podczas badania. Wystarczy, że rodzic wejdzie z nastolatką do gabinetu i wyrazi zgodę na badanie.

5. Czy mogę uprawiać sport podczas pierwszej miesiączki?

Tak, uprawianie sportu może nawet pomóc odprężyć się i złagodzić niektóre objawy miesiączki, takie jak bóle brzucha. Można nawet pływać, ale zaleca się wówczas stosowanie tamponów lub kubeczków menstruacyjnych.