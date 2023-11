W prawidłowym przebiegu miesiączki, kobieta traci około 50 ml krwi, zużywa w ciągu doby 3-6 podpasek lub tamponów. Jeśli traci od 80 do 150 ml, mamy do czynienia z obfitą miesiączką. Co to oznacza?

Obfita miesiączka, znana również jako menorrhagia, to stan, w którym kobieta doświadcza niezwykle ciężkiego krwawienia miesiączkowego. Może to obejmować długotrwałe krwawienie albo krwawienie, które jest znacznie cięższe niż zwykle, lub oba te objawy jednocześnie. Reklama Obfite miesiączki mogą prowadzić do anemii z powodu utraty dużej ilości krwi, dlatego nie można ich bagatelizować. Trzeba poznać przyczyny obfitej miesiączki i próbować im zaradzić. Bywa też tak, że obfite miesiączki wskazują na poważny problem zdrowotny. Ból jest nie do wytrzymania! Co trzeba wiedzieć o zapaleniu nerwu trójdzielnego Zobacz również 9 przyczyn obfitych miesiączek Nieprawidłowości hormonalne.

Endometrioza.

Zaburzenia pracy jajników.

Polipy szyjki i trzonu macicy.

Mięśniaki macicy.

Rak szyjki macicy, rak endometrium lub rak jajników

Zaburzenia krzepnięcia krwi,

Niedoczynność tarczycy.

Problemy z wątrobą, która m.in. produkuje czynniki krzepnięcia.

