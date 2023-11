Coraz więcej chorób dróg oddechowych w Chinach

13 listopada chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała o rosnących zachorowaniach na choroby układu oddechowego w tym kraju. Chińskie władze przypisują ten wzrost zniesieniu ograniczeń związanych z COVID-19 i rozprzestrzenianiu się powszechnie występujących patogenów jak wirusy grypy, Mycoplasma pneumoniae (bakteria powodująca m.in. zapalenie płuc), syncytialny wirus oddechowy (RSV) i SARS-CoV-2 (koronawirus powodujący COVID-19). Urzędnicy NKZ zaapelowali o wzmożenie nadzoru nad chorobami w placówkach opieki zdrowotnej i społecznościach, a także wzmocnienie zdolności systemu opieki zdrowotnej do zarządzania pacjentami.

Reklama

Tydzień później media i ProMED doniosły o skupiskach niezdiagnozowanych zapaleń płuc u dzieci w północnych Chinach. Nie wiadomo jeszcze, czy są związane z ogólnym wzrostem infekcji dróg oddechowych zgłaszanych wcześniej przez władze chińskie, czy też z odrębnymi zdarzeniami.

Reklama

Więcej zakażeń niż w poprzednich latach

22 listopada Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła się do Chin o dodatkowe informacje epidemiologiczne i kliniczne, a także wyniki badań laboratoryjnych dotyczących infekcji wykrytych u dzieci. Urzędnicy WHO poprosili również o dodatkowe informacje na temat najnowszych trendów w rozprzestrzenianiu się wspomnianych patogenów (wirusy grypy, SARS-CoV-2, RSV, a także Mycoplasma pneumoniae) a także obciążenia systemów opieki zdrowotnej.

Reklama

Od połowy października w północnych Chinach odnotowano wzrost liczby chorób grypopodobnych w porównaniu z tym samym okresem w poprzednich trzech latach. W kraju działają systemy zbierające informacje na temat tendencji w zakresie grypy, chorób grypopodobnych, RSV i SARS-CoV-2, dane są przekazywane do światowych baz, jak m.in. Światowy System Nadzoru i Reagowania na Grypę (GISRS).

WHO zaleca, aby mieszkańcy Chin przestrzegali środków mających na celu zmniejszenie ryzyka chorób układu oddechowego. To m.in. szczepienia ochronne, zachowanie dystansu od osób chorych, pozostawanie w domu podczas choroby, poddawanie się testom, noszenie masek, jeśli to konieczne, zapewnianie odpowiedniej wentylacji i regularne mycie rąk.