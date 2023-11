Zmiany w składzie sejmowej Komisji Zdrowia

Na środowym posiedzeniu Sejmu przegłosowano zmiany w sejmowej Komisji Zdrowia. Dołączyły do niej trzy osoby:

Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości,

z Prawa i Sprawiedliwości, Joanna Mucha z koalicji Polska2050 Trzecia Droga,

z koalicji Polska2050 Trzecia Droga, Katarzyna Sójka z PiS.

Reklama

Sójka była jeszcze do niedawna minister zdrowia, Cieszyński z kolei ministrem cyfryzacji (w przeszłości także wiceministrem zdrowia) w poprzednim rządzie Mateusza Morawieckiego. Mucha natomiast to była minister sportu w drugim rządzie Donalda Tuska. Wymieniana też w była w gronie kandydatów na ministra zdrowia w rządzie, który ma stworzyć koalicja do niedawna opozycyjna.

Reklama

Jednocześnie z Komisji Zdrowia odwołana została Ewa Szymanowska (Polska2050-TD), miejsce straciła także Dominika Chorosińska (PiS), która została nową minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Sejmowa Komisja Zdrowia - skład

Skład sejmowej Komisji Zdrowia liczył teraz będzie 37 osób. Przewodniczącym jest Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Wybrano także trzech z pięciu wiceprzewodniczących. Pozostała dwójka (po jednej osobie z PiS i TD) zostanie zgłoszona później.

Reklama

Poniżej pełny skład sejmowej Komisji Zdrowia: