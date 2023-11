To nie jest jednostka chorobowa, a jedynie przypadłość z dość specyficznymi objawami. Smartfonowa szyja rozpoznawalna jest i identyfikowana głównie u osób, które nadużywają lub niewłaściwie używają smartfonu lub tabletu.

Skąd się bierze smartfonowa szyja?

Osoba korzystająca ze smartfona przeważnie trzyma go na wysokości brzucha, a głowę mocno pochyla do przodu, co mięśnie szyi odczuwają jako duży nacisk (nawet do 30 kg). Nacisk ten zmusza do wytężonej pracy mięśnie karku, co prowadzi do ich nadmiernego napięcia, podczas gdy mięśnie z przodu szyi nie pracują w ogóle i z czasem słabną. Przeważnie tworzy się wtedy nieestetyczny fałd skóry, podobny do drugiego podbródka. Brak równowagi w gorsecie mięśniowym wokół kręgosłupa szyjnego prowadzi do zmian przeciążeniowych i zwyrodnieniowych. A przecież właśnie tędy przebiegają najważniejsze sploty nerwów, stanowiące informacyjną autostradę organizmu. Pozbawiony wsparcia mięśniowego kręgosłup może zareagować przepukliną dyskową, której następstwem będzie stan zapalny, ucisk i blokada wybranych włókien nerwowych, co może objawiać się w innych rejonach organizmu, np. drętwieniem rąk. Poza tym długotrwałe korzystanie ze smartfona może wywołać stan zapalny przy mięśniach prostowników kciuka lub zespół cieśni nadgarstka.

Objawy smartfonowej szyi

uciążliwe bóle głowy, karku i szyi,

bóle ramion i okolic międzyłopatkowych,

drętwienie rąk, bóle kciuka i nadgarstka,

zmęczenie i problemy zasypianiem,

kłopoty ze wzrokiem.

Jak zapobiegać smartfonowej szyi?

Prawidłowa postawa – głowa nie powinna być pochylona więcej niż 20 stopni.

– głowa nie powinna być pochylona więcej niż 20 stopni. Gdy pojawiają się dolegliwości bólowe, pomoże kąpiel z dodatkiem olejku rumiankowego lub lawendoweg o. Warto zrobić automasaż z wykorzystaniem olejków - pozwoli rozluźnić napięte mięśnie karku. Dobrze jest skorzystać z pomocy masażysty lub fizjoterapeuty. Odpowiednia manualna terapia , obejmująca masaż pleców i szyi, a także rozciąganie kończyn górnych pomoże zmniejszyć dolegliwości.

3 ćwiczenia wskazane przy smartfonowej szyi