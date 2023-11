Witamina C, znana również jako kwas askorbinowy, to organiczny związek chemiczny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Witamina C rozpuszcza się w wodzie, co znaczy, że nie jest gromadzona w organizmie i musi być dostarczana regularnie poprzez dietę.

Witamina C w proszku, kroplach, płynie i tabletkach

Niezależnie od formy kwas askorbinowy jest niezwykle ważny dla organizmu. Witamina C pełni wiele istotnych funkcji w organizmie takich jak:

Ochrona antyoksydacyjna. Witamina C to silny antyoksydant. Pomaga zwalczać wolne rodniki i ochronić komórki organizmu przed uszkodzeniem, a co za tym idzie - przeciwdziała starzeniu się komórek i zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób – m.in. chorób serca i niektórych rodzajów nowotworów.

Wspomaganie układu immunologicznego. Witamina C odgrywa ważną rolę we wzmacnianiu odporności organizmu. Pomaga m.in. zwiększyć produkcję białych krwinek, które zwalczają infekcje.

Produkcja kolagenu. Witamina C jest niezbędna do produkcji kolagenu - białka, które stanowi istotny składnik skóry, tkanek łącznych, kości, chrząstki i naczyń krwionośnych.

Wchłanianie żelaza. Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza z pożywienia chroniąc tym samym przed rozwojem anemii.

Ochrona przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.

Objawy niedoboru witaminy C

Objawy niedoboru witaminy C to m.in. ogólne osłabienie, brak apetytu, bóle mięśni i stawów, infekcje i zapalenie błony śluzowej, trudności w gojeniu ran, a także skłonność do występowania siniaków oraz krwawiące dziąsła. Przewlekły niedobór witaminy C może również sprzyjać rozwojowi zmian nowotworowych i miażdżycy oraz wzrostowi ciśnienia tętniczego.

Witamina C – w jakich produktach się znajduje?

Witamina C występuje w wielu produktach spożywczych. Spore ilości witaminy C zawiera czerwona papryka, kiwi oraz jagody takie jak truskawki, maliny i borówki. Witaminę C posiadają również owoce cytrusowe takie jak cytryny i pomarańcze. Witamina C zawarta jest również w brokułach, szpinaku i kapuście.

Regularne przyjmowanie witaminy C jest niezwykle istotne dla zachowania zdrowia. Gdy trudno jest dostarczyć wystarczającą ilość witaminy C z diety, można rozważyć jej suplementację podczas konsultacji z lekarzem.