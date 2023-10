Tłuszcz to jeden z głównych składników masy ciała. Oprócz tkanki tłuszczowej na masę naszego ciała składa się także masa beztłuszczowa, która obejmuje mięśnie, kości, narządy wewnętrzne i płyny. Jaki wpływ na zdrowie ma procent tłuszczu w organizmie?

Tkanka tłuszczowa w organizmie

Zawartość tłuszczu w organizmie wpływa na wiele czynników, m.in. pracę narządów i układów. Wysoki poziom tłuszczu w organizmie, zwłaszcza tłuszczu brzusznego, jest związany z większym ryzykiem chorób serca, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Zawartość tłuszczu może także wpływać na zdolność fizyczną i wydolność organizmu oraz metabolizm.

Tłuszcz pełni także tak ważne funkcje jak magazynowanie energii, izolacja termiczna i ochrona narządów wewnętrznych. Zawartość tłuszczu w organizmie wpływa na sylwetkę, wytrzymałość, siłę mięśniową i, nierzadko, pewność siebie.

Jaki powinien być procent tłuszczu w organizmie?

Prawidłowa zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie różni się w zależności od płci czy aktywności fizycznej. Jest różna nie tylko dla kobiet i mężczyzn, ale także dla osób trenujących (lub nie) sport. U kobiet procent tkanki tłuszczowej powinien stanowić ok. 20-30 proc. masy ciała, zaś u mężczyzn ok. 10-20 proc. masy ciała.

Jak obliczyć otłuszczenie organizmu?

Najpopularniejszym wskaźnikiem, który pozwala oszacować, czy mamy właściwą wagę, nadwagę, otyłość lub niedowagę jest wskaźnik BMI. Coraz częściej jednak do diagnozowania nadwagi, otyłości czy niedowagi używany jest inny sposób oceny stopnia otłuszczenia sylwetki – wskaźnik RFM.

Wskaźnik RFM, czyli Relative Fat Mass Index, pozwala określić stopień otłuszczenia organizmu. Co istotne, do jego obliczenia nie jest konieczna znajomość masy ciała. Do jego obliczenia wystarczy jedynie wzrost i obwód talii. Jak obliczyć procent otłuszczenia organizmu? Najłatwiej jest zastosować następujące wzory:

RFM dla kobiet: 72 – (20 x wzrost / obwód w talii)

RFM dla mężczyzn: 64 – (20 x wzrost / obwód w talii)

Normy zawartości tłuszczu w organizmie

Procent zawartości tłuszczu w organizmie zależy od wielu czynników. Przybliżone normy zawartości tłuszczu w organizmie dla dorosłych przedstawiają się następująco:

Dla mężczyzn:

Poniżej 6 do 10 proc. - niski poziom tłuszczu

11-20 proc. - średni poziom tłuszczu

Powyżej 21 proc. - wysoki poziom tłuszczu

Dla kobiet:

Poniżej 16-20 proc. - niski poziom tłuszczu

21-33 proc. - średni poziom tłuszczu

Powyżej 34 proc. - wysoki poziom tłuszczu

Jaki procent tkanki tłuszczowej jest zbyt niski i jakie to niesie zagrożenia?

Nie tylko nadmiar tłuszczu jest szkodliwy. Także zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej może być niekorzystny dla zdrowia. W przypadku kobiet, które nie trenują, procent tkanki tłuszczowej na poziomie ok. 14 procent stanowi już bardzo niską zawartość tłuszczu. W takim przypadku mogą pojawić się komplikacje związane m.in. z cyklem miesięcznym takie jak np. zatrzymanie menstruacji.

Kobiety trenujące rekreacyjnie zazwyczaj utrzymują poziom tkanki tłuszczowej w granicach od 15 do 20 proc. Dla kobiety nietrenującej najwłaściwszy przedział to ten od 25 do nawet 32 proc. w zależności od budowy ciała.