Istnieje kilka zasad dotyczących zażywania leków, które wpływają na skuteczność ich działania i bezpieczeństwo. Duże znaczenie ma rodzaj napoju stosowanego do popijania leków. W zależności od niego mogą zaistnieć różne interakcje z przyjmowanym lekiem. Czym nie popijać leków?

Czym nie popijać leków? Mleko

Produkty mleczne zobojętniają kwas żołądkowy, co może skutkować nieprawidłowym wchłanianiem leków oraz obniżeniem ich skuteczności. Popijanie leków mlekiem może wpływać niekorzystnie na leki na osteoporozę oraz antybiotyki zawierające tetracyklinę, cyprofloksacynę i norfloksacynę. Ponadto, produkty mleczne powodują alkalizowanie środowiska panującego w żołądku, co może skutkować przyspieszonym rozpadem kapsułek dojelitowych. Dlatego nie należy stosować mleka do popijania leków i nie spożywać go na kilka godzin przed lub po zażyciu lekarstwa.

Napoje gazowane nie przy lekach

Napoje gazowane mogą znacząco osłabić działanie leków przeciwbakteryjnych, a w niektórych przypadkach – nawet wywoływać alergie lub skutki uboczne. Napoje gazowane typu coca-cola mogą także wpływać na kwasowość żołądka, co z kolei może skutkować mniejszą skutecznością niektórych leków.

Nie popijaj leków sokami owocowymi

Soki owocowe, w zależności od rodzaju leków, mogą opóźniać, osłabiać lub wzmacniać wchłanianie lekarstw. Na przykład sok grejpfrutowy może zakłócać działanie transportujących leki enzymów w jelitach, co prowadzi do mniejszego wchłaniania leku. Z drugiej strony może też wpływać na enzymy rozkładające leki w układzie pokarmowym, co z kolei będzie skutkowało wchłonięciem zbyt dużej dawki leku.

Niewskazane jest także stosowanie soku jabłkowego lub pomarańczowego przy zażywaniu leków. Mogą one hamować wchłanianie leków, w tym antybiotyków, beta-blokerów i farmaceutyków stosowanych w chemioterapii. Także sok winogronowy i obecne w nim furanokumaryny hamują wchłanianie substancji leczniczych i mogą prowadzić do niepożądanych skutków. Z tego względu zaleca się zachowanie przynajmniej czterogodzinnej przerwy między spożywaniem soków a zażyciem leków.

Kawa nie do leków

Przyjmowanie leków w połączeniu z kawą, a dokładniej kofeiną, może prowadzić do wielu działań niepożądanych takich jak problemy z sercem, drżenie rąk czy przyspieszenie akcji serca. Dotyczy to zwłaszcza leków z takimi substancjami jak efedryna, adenozyna, antybiotyki czy leki na depresję.

Przyjmowanie antybiotyków i tabletek antykoncepcyjnych wraz z kawą może prowadzić do bólu głowy, drżenia dłoni i przyspieszenia akcji serca. Z kolei popijanie kawą leków na depresję może sprawiać, że zawarte w nim taniny zmniejszą wchłanianie leków przez organizm. Trzeba być też ostrożnym w przyjmowaniu leków na astmę, przeciwcukrzycowych czy przeciwzakrzepowych wraz z kawą.

Alkohol

Także alkohol może wpływać na działanie wielu leków i w rezultacie powodować niepożądane interakcje. Enzymy uaktywniane przez alkohol mogą przekształcać niektóre leki w toksyczne związki, co zagraża zdrowiu wątroby i innych narządów. Alkohol może także wpływać na metabolizm leków w organizmie, co może skutkować zmniejszeniem ich skuteczności lub toksyczności. Spożywanie alkoholu w połączeniu z niektórymi lekami może ponadto prowadzić do wymiotów, nudności, omdleń, a nawet poważniejszych skutków, takich jak problemy z sercem czy krwawienia wewnętrzne. Alkohol może też nasilać skutki uboczne leków.