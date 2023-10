12 objawów zbliżającej się śmierci

Nie wszyscy lubią o tym mówić, ale wszystkich nas to czeka. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć dnia swojej śmierci, chyba że nadciągający kres życia wynika z postępów choroby czy upływającego czasu w wieku już bardzo podeszłym. Z czasem zaczynają "się wyłączać" poszczególne narządy i pojawiać świadomość nieuchronnego końca. Objawia się to zarówno pogorszeniem kondycji fizycznej, jak i psychicznej. Pojawiają się lęk, ból, zmęczenie, problemy żołądkowe czy potrzeba izolacji. Gdy organizm jest już krańcowo osłabiony, dochodzą halucynacje i tzw. "grzechotka śmierci".

Redaktorzy serwisu Verywellhealth, we współpracy z doświadczoną lekarką medycyny ratunkowej i ekspertką zdrowia publicznego, stworzyli listę 12 sygnałów, że chory zbliża się do kresu życia.

Sygnały zbliżającej się śmierci - ból

Ból jest częstym objawem pojawiającym się pod koniec życia, chociaż każdy chory może go doświadczać w inny sposób. Zależy nie tylko od schorzenia, które wpływa na ogólną kondycję, przyjmowanych, ale także od czynników emocjonalnych, jak niepokój, lęk czy brak akceptacji zbliżającej się śmieci.

Sygnały zbliżającej się śmierci - duszności

Spłycony oddech to również z najczęstszych objawów zbliżającego się krańca życia. Może być efektem nie tylko choroby płuc, ale także innych schorzeń, zwłaszcza dotyczących układu sercowo-naczyniowego.

Sygnały zbliżającej się śmierci - lęk

Niepokój to także nieodzowny towarzysz ostatnich chwil życia. Chory zmaga się wtedy z kolejnymi etapami umierania, albo kontempluje własną śmieć. Lęk może się objawiać zarówno apatią jak i pobudzeniem, przyspieszonym biciem serca, zwiększoną potliwością, problemami gastrycznymi i problemami ze snem.

Sygnały zbliżającej się śmierci - zmęczenie

Gdy z człowieka uchodzi życie, zmęczenie jest tego naturalnym objawem. Może być spowodowane postępującą chorobą, przyjmowanymi lekami, problemami ze snem, a także sygnałem zmian emocjonalnych i pogłębiającej się depresji.

Sygnały zbliżającej się śmierci - zmniejszony apetyt i pragnienie

Gdy organizm słabnie coraz bardziej, potrzebuje coraz mniej kalorii i składników odżywczych do funkcjonowania. Chory może odmawiać nie tylko dlatego, że nie ma ochoty na jedzenie i picie, może to również wynikać z poczucia, że wysiłek związany z jedzeniem lub piciem może być zbyt duży. Brak zainteresowania jedzeniem staje się czymś naturalnym.

Sygnały zbliżającej się śmierci - nudności lub wymioty

Nudności lub wymioty mogą być efektem pogarszającego się stanu emocjonalnego i rosnącego niepokoju, jak również skutkiem samej choroby, przyjmowanych określonych leków i zaburzeń apetytu.

Sygnały zbliżającej się śmierci - potrzeba izolacji

Osoba czująca, że jej kres jest blisko, może coraz bardziej chcieć skupiać się na sobie, oddalając przy tym od przyjaciół i rodziny. Może to być naturalna reakcja, jak i element pogłębiającej się depresji.

Sygnały zbliżającej się śmierci - zaparcia

Wiele leków stosowanych w leczeniu bólu i innych dolegliwości może wpływać niekorzystnie na układ pokarmowy. Zapacia mogą być też skutkiem postępów choroby, braku aktywności fizycznej, mniejszego spożycia błonnika czy odwodnienia.

Sygnały zbliżającej się śmierci - trudności w utrzymaniu moczu i stolcu

Pod koniec życia coraz słabszemu choremu trudno jest kontrolować pęcherz i jelita, dlatego też dochodzi do nietrzymania moczu i stolca. Może to być efekt choroby, operacji, terapii czy pogarszającej się kondycji.

Sygnały zbliżającej się śmierci - zmiany skórne

Im bliżej koniec życia, tym zimniejsze stają się stopy i dłonie. Widać także zmiany na skórze, staja się poplamiona, fioletowa, a gdy postępuje sinica - coraz bardziej sina. To efekt coraz słabszego krążenia krwi. Zmiana koloru może też dotyczyć warg i paznokci, a na kostkach czy nogach pojawiają się obrzęki.

Sygnały zbliżającej się śmierci - majaki

U schyłku życia pojawiają się nie tylko niepokój i dezorientacja. Do tego dochodzą także halucynacje, omamy słuchowe i wzrokowe. Może to być efektem postępującej choroby, niewydolnością układu oddechowego i mniejszą ilością tlenu dostarczaną do mózgu, niewydolnością nerek, czy działaniem leków.

Sygnały zbliżającej się śmierci - "grzechotka śmierci"

To objaw towarzyszący ostatnim chwilom życia. Oddychaniu towarzyszy odgłos przypominający bulgotanie czy grzechotanie, stąd też inna nazwa - "mokry oddech". To efekt nagromadzenia się płynów w gardle i górnych drogach oddechowych. Mięśnie płuc i tchawicy są osłabione, a chory nie jest już w stanie odkaszlnąć czy przełknąć śliny. Dźwięk ten słychać zarówno przy wdechu, jak i wydechu - przepływ powietrza przez zgromadzone płyny powoduje efekt bulgotania.