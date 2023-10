Każdy kto skończył 40 lat ma prawo zrobić sobie tzw. bilans czterdziestolatka. Jakie badania wchodzą w skład darmowego pakietu i co zrobić, by skorzystać z programu? Nie wymaga to dużego wysiłku, umawiania wielu wizyt ani nie zabierze długiego czasu. A zdaniem lekarzy naprawdę warto.