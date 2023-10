W okresie jesienno-zimowym jesteśmy szczególnie narażeni na wirusy i bakterie. To czas wzmożonej zachorowalności na infekcje górnych dróg oddechowych. Dbając o odporność organizmu możemy zachować zdrowie i dobre samopoczucie. Możemy również sprawić, że patogeny zostaną wyeliminowane nim zdążą na dobre wniknąć i namnożyć się w organizmie. Jak wzmocnić odporność jesienią i zimą?

Reklama

Jak wzmocnić odporność? Zadbaj o wypoczynek

Na układ odpornościowy wpływa m.in. przewlekły stres. Podczas stresu wydzielają się hormony, których wysokie stężenie we krwi prowadzi do aktywacji stanu zapalnego, który osłabia nasz organizm. Jeśli zależy ci na dobrym zdrowiu i wysokiej odporności – zadbaj o relaks i odpoczynek.

Reklama

Reklama

Odpowiednia długość snu – około 7-9 godzin na dobę

Jesienią i zimą może być trudno oddzielić noc od dnia, ponieważ już o godz. 16 robi się ciemno. Mimo to warto zadbać o odpowiednią ilość snu. Szacuje się, że osoby sypiające mniej niż 6 godzin na dobę mają czterokrotnie wyższe ryzyko rozwoju infekcji wirusowej niż osoby przesypiające ponad 7 godzin. By podnieść odporność organizmu warto więc spać ok. 7-9 godzin każdej nocy.

Regularna aktywność fizyczna a odporność

Choć jesienią i zimą może być trudniej o regularną aktywność fizyczną warto o nią zadbać - zwłaszcza że może uchronić przed chorobami zakaźnymi. Wysiłek o umiarkowanej intensywności, czyli np. spacery lub ćwiczenia, dużo bardziej wzmacniają odporność niż leżenie na kanapie.

Jak dbać o odporność? Zbilansowana dieta – witamina A, B i C

Na naszą odporność możemy także wpływać sposobem odżywiania się. Co powinniśmy jeść, by zwiększyć naszą odporność? Ważna w budowaniu odporności jest witamina A oraz witaminy z grupy B. Witaminę A możemy dostarczyć organizmowi w postaci takich warzyw jak papryka, pomidor, marchew, kapusta czy brokuły, a także w morelach (również suszonych). Z kolei witaminę B znajdziemy w kiełkach, fasoli, pestkach i orzechach.

Ważny jest także cynk, którego niedobór może zmniejszyć zdolność organizmu do walki z bakteriami i wirusami. Znajdziemy go w roślinach strączkowych, nabiale, rybach, a także w pełnoziarnistych produktach zbożowych, sezamie, pestkach dyni i jajkach.

Infekcjom sprzyja również niedobór witaminy C. Witaminę C znajdziemy m.in. w papryce, truskawkach, kiwi, malinach, natce pietruszki oraz w owocach cytrusowych. W sezonie jesienno-zimowym warto także sięgać po kiszonki, miód, czosnek i… papryczki chili.