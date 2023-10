Według Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego, w ciągu najbliższych lat zaburzenia psychiczne staną się jednym z głównych problemów zdrowotnych dotykających ludzkość. Pojawieniu się zaburzeń w strefie emocjonalnej i psychicznej sprzyja bowiem codzienny stres, szybkie tempo życia, brak czasu dla siebie i innych, a także brak czasu na odpoczynek i wyciszenie od bodźców. Zapadalność na choroby psychiczne jest bowiem ściśle związana z rozwojem cywilizacyjnym.

Zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsywne dotykają milionów ludzi

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że obecnie liczba osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego sięga niemal 800 milionów. Wśród najczęściej pojawiających się w populacji rodzajów zaburzeń lękowych są m.in. fobia społeczna, zespół lęku uogólnionego, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, a także zespół stresu pourazowego. Ponadto, blisko 50 milionów osób na świecie choruje na schizofrenię, a na depresję - według szacunków WHO - aż 350 milionów. To sprawia, że depresja jest obecnie czwartą najczęściej występującą chorobą na świecie, która około 2030 roku może zająć miejsce pierwsze.

Zdrowie psychiczne osób młodych

Niepokojącym trendem jest również coraz większa liczba kłopotów ze zdrowiem psychicznym wśród osób młodych. W tym przypadku również często pojawia się depresja, która może prowadzić do samobójstwa. Problem narasta i każdego roku z powodu samobójstwa umiera ponad 700 tys. osób. Co więcej, samobójstwo jest czwartą najczęstszą przyczyną śmierci osób w wieku od 15 do 29 lat.

Dlaczego zdrowie psychiczne jest ważne?

O zdrowie psychiczne warto dbać z kilku powodów. Przede wszystkim zdrowie psychiczne bezpośrednio wpływa na nasze ogólne samopoczucie i jakość życia. Dobra kondycja zdrowia psychicznego wiąże się z poczuciem szczęścia, poczuciem własnej wartości i zwiększa odporność na stres. Pozwala także podejmować wyzwania i wpływa na relacje z innymi.

Dzięki niej, jesteśmy lepiej przygotowani do budowania i utrzymywania znaczących relacji w naszym życiu. Ponadto, dobry stan zdrowia psychicznego umożliwia empatyczne podejście do drugiego człowieka, lepsze zrozumienie go, sprzyja także skutecznej komunikacji pozytywnie wpływając na relacje z członkami rodziny, przyjaciółmi i współpracownikami.

Zdrowie psychiczne jest też ściśle związane ze zdrowiem fizycznym. Zła kondycja zdrowia psychicznego może przyczynić się do problemów zdrowia fizycznego takich jak choroby serca czy zmniejszenie odporności. Dobra kondycja zdrowia psychicznego pozwala także zapobiec eskalacji problemów ze zdrowiem psychicznym w przyszłości.

W szerszej perspektywie świadomość społeczna dotycząca zdrowia psychicznego umożliwia bezpieczną, otwartą rozmowę o problemie, szukanie wsparcia i rozwój bardziej współczujących i integracyjnych społeczeństw.