Oczywiście lepiej zapobiegać niż leczyć. W okresie jesienno-zimowym warto dbać o odporność m.in. dbając o odpowiednią ilość snu, właściwą dietę czy aktywność fizyczną. Warto również często myć ręce i nie dotykać okolic oczu, ust i nosa. Co jednak zrobić, gdy infekcja już się rozpoczęła?

Ostry ból gardła przy przełykaniu – kiedy udać się do lekarza?

Zdrowe gardło nie sprawia bólu przy przełykaniu i jest równomiernie różowe. Chore gardło jest zaczerwienione i nierzadko opuchnięte. Jeśli opuchlizna jest nieduża i towarzyszą jej objawy takie jak chrypka, kaszel i katar raczej nie ma powodu do obaw. Jeśli opuchlizna jest spora, a na migdałkach można zauważyć biały lub żółty nalot może to świadczyć o poważniejszej infekcji, z którą należy się udać do lekarza.

Jak szybko złagodzić ból gardła?

Najlepsze metody na ból gardła są zarówno w aptece, jak i w domu. Do domowych sposobów na ból gardła należą m.in. płukanie gardła wodą z solą, sięgnięcie po miód, czosnek, imbir lub szałwię i picie dużej ilości płynów.

Jak pozbyć się bólu gardła przy przełykaniu? Zastosuj miód

Miód ma wiele właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca miód jako naturalny środek na kaszel i infekcje górnych dróg oddechowych. Na ból gardła najlepszy jest miód niepasteryzowany, świeży, bogaty w pożądane składniki, np. miód manuka. Pamiętaj, że miód traci swoje właściwości lecznicze w temperaturze powyżej 35 stopni Celsjusza. Należy dodawać go do przestygniętej herbaty.

Woda z solą na ból gardła

Płukanie gardła wodą z wolą może dać szybką ulgę i znacznie skrócić czas trwania infekcji. By osiągnąć pożądany efekt należy płukać gardło co najmniej dwa razy dziennie roztworem w proporcjach: 1 szklanka ciepłej wody na 1 łyżeczkę soli.

Czosnek kontra ból gardła

Czosnek ma działanie przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i antyseptyczne. Wszystko za sprawą zawartej w nim allicynie. By czosnek wykazywał właściwości prozdrowotne powinien być poddany obróbce mechanicznej, tzn. pokrojeniu lub zmieleniu. Nie warto jednak przesadzać z ilością czosnku w diecie. Zaleca się spożywanie maksymalnie 3-4 ząbków dziennie.

Do walki z bólem gardła imbir i szałwia

Imbir działa przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i antyoksydacyjnie. Dzięki tym właściwościom nie tylko łagodzi ból gardła, ale również objawy przeziębienia. Co więcej, jak wskazują liczne badania, jego skuteczność dorównuje skuteczności antybiotyków! Imbir najlepiej kupić w postaci świeżego korzenia. Następnie należy go obrać, posiekać i dodać do herbaty.

Szałwia ma w swoim składzie związki fenolowe, kwas rozmarynowy i karnozowy, co sprawia, że chroni przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi. Jak spożywać szałwię? Łyżkę suszonych liści szałwii należy zalać wrzątkiem do połowy szklanki, następnie poczekać aż wystygnie i płukać gardło naparem 3-4 razy dziennie. W sklepach i aptekach dostępne są również herbaty z dodatkiem szałwii. Szałwii nie powinny jednak spożywać kobiety w ciąży i karmiące piersią.