Osoby niepełnoletnie nie mogą być przyjęte w gabinecie psychologa bez zgody rodziców. Podczas pierwszej wizyty obecność rodzica lub rodziców (opiekunów) jest obowiązkowa. Ustalane są na niej kwestie dotyczące kontaktowania się i zgody na udział dziecka w konsultacjach.

Kiedy trzeba/warto iść z dzieckiem do psychologa?

Przyczyn wizyty u psychologa dziecięcego jest wiele. Niekiedy to rodzic obserwuje niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka (np. dziecko jest bardzo nerwowe lub wycofane) albo pedagog ze szkoły (np. dziecko jest agresywne wobec rówieśników), ale bywa też tak, że to dziecko prosi nas o wsparcie, gdy np. ma problemy z koncentracja i nauką albo czuje, że jest „inne” niż koledzy i ma problem z samoakceptacją.

5 sytuacji, które mogą być powodem, by iść z dzieckiem do psychologa

Trudności w szkole. Jeśli dziecko ma problemy z nauką, koncentracją, czytaniem, pisaniem lub matematyką, może to być sygnałem, że potrzebuje pomocy psychologicznej. To ważne, zwłaszcza gdy te problemy obserwuje (i zgłasza) także nauczyciel, gdy dziecko przynosi słabsze oceny niż wcześniej.

. Jeśli dziecko doświadczyło traumatycznych wydarzeń, takich jak śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc czy nadużycia, może potrzebować wsparcia psychologicznego. Problemy emocjonalne. Dzieci mogą mieć trudności z radzeniem sobie z emocjami, takimi jak lęk, smutek, złość czy niepokój. Jeśli te problemy są trwałe i znacząco wpływają na codzienne funkcjonowanie malca, warto skonsultować się z psychologiem.

Dzieci mogą mieć trudności z radzeniem sobie z emocjami, takimi jak lęk, smutek, złość czy niepokój. Jeśli te problemy są trwałe i znacząco wpływają na codzienne funkcjonowanie malca, warto skonsultować się z psychologiem. Trudności w relacjach społecznych. Jeśli dziecko ma kłopot z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z rówieśnikami albo z asertywnością czy doświadcza prześladowań lub wykluczenia, może to być sygnał, że potrzebuje wsparcia psychologicznego.

Pierwsza wizyta u psychologa dziecięcego

Zwykle trwa około 50 minut i odbywa się z dzieckiem oraz jest opiekunami/rodzicami. Często jest to wizyta tylko rodziców, którzy nakreślają specjaliście problem, a dziecko pojawia się na kolejnych sesjach.

Na jakie pytania psychologa dziecięcego warto być przygotowanym:

Jakie są obecne trudności dziecka?

Jakie są codzienne rutyny i zachowania dziecka?

Czy dziecko doświadczyło jakichkolwiek traumatycznych wydarzeń, takie jak śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc czy nadużycia?

Jakie są reakcje rodziców na trudności dziecka? Jakie są ich sposoby radzenia sobie z sytuacją?

Jakie są mocne strony i zainteresowania dziecka? Psycholog może już na tym etapie chcieć lepiej poznać osobowość i potencjał dziecka.

Jakie są relacje w rodzinie (np. z rodzeństwem, dziadkami) i w szkole ( z nauczycielami i rówieśnikami)?

Psycholog dziecięcy może być zainteresowany dalszą przeszłością dziecka:

Kiedy dziecko osiągało tzw. kroki milowe (nauczyło się chodzić, mówić)?

Czy dziecko miało kłopot z treningiem czystości (korzystanie z toalety)?

Jak wyglądała adaptacja w przedszkolu?

Jak najchętniej bawiło się dziecko?

Czy dziecko ma przyjaciół, jak często się z nimi spotyka poza przedszkolem i szkołą?

Czy dziecko ma choroby przewlekłe, jaka ma odporność, czy często choruje?

Co trzeba powiedzieć dziecku przed wizytą u psychologa

Małe dziecko może nie wiedzieć, czym zajmuje się psycholog i trzeba mu to dokładnie wytłumaczyć, zwracając uwagę na kilka kwestii:

Wyjaśnij, kim jest psycholog. Można powiedzieć, że to osoba, która pomaga ludziom zrozumieć swoje uczucia, myśli i zachowania. Można porównać psychologa do nauczyciela, który pomaga zrozumieć emocje i radzić sobie z trudnościami.

Wytłumacz, dlaczego idziemy do psychologa. Można powiedzieć dziecku, że chcemy w ten sposób pomóc mu w radzeniu sobie z trudnościami, zrozumieniu swoich uczuć i znalezieniu sposobów na rozwiązanie problemów.

Zapewnij dziecko, że to normalne. Ważne jest, aby dziecko, idąc do psychologa, nie czuło się samotne ani wyjątkowe. Można powiedzieć, że wiele dzieci i dorosłych idzie do psychologa, gdy mają trudności, i że jest to normalne i okazuje się, że to pomaga.

Otwórz się na pytania. Zachęcajmy dziecko do zadawania pytań i wyjaśniajmy, że psycholog jest tam po to, aby pomóc i że dziecko może z nim rozmawiać o swoich uczuciach i problemach.

To ważne! Podczas rozmowy z dzieckiem trzeba być szczerym, wyrażać empatię i dostosować informacje do jego wieku i poziomu zrozumienia. Podkreślajmy, że, idąc do psychologa, dążymy do poprawy samopoczucia i rozwiązania trudności, a nie dlatego, że dziecko jest winne czy złe.