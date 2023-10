Dieta ketogenna to dieta bogata w tłuszcze i uboga w węglowodany. Naśladuje ona stan głodówki powodując wytwarzanie z tłuszczów ciał ketonowych, przez co możliwe jest dostarczanie organizmowi energii. Dieta ketogeniczna nie przez wszystkich oceniana jest pozytywnie. W ubiegłym roku US News ocenił ją spośród blisko 40 diet jako drugą najgorszą, zaraz po diecie Dukana.

Reklama

Na czym polega dieta keto?

Dieta keto to całkowita zmiana sposobu odżywiania jaki większość z nas zna od dziecka. Wpływa ona radykalnie na procesy metaboliczne organizmu. Na czym polega?

Według zasad prawidłowego żywienia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia i przedstawionych w tzw. piramidzie żywienia, podstawę każdego posiłku powinny stanowić produkty zbożowe, czyli np. chleby, makarony, kasze, ziemniaki czy płatki, a także owoce i warzywa. Tymczasem w diecie keto węglowodany są całkowicie zastępowane przez tłuszcze, które – w piramidzie żywienia - znajdują się na samym szczycie, a więc powinny być spożywane w niewielkich ilościach. Przy diecie keto nadmiar tłuszczu nie powoduje jednak przyrostu tkanki tłuszczowej, ale przyczynia się do jej redukcji. Stan ketozy polega bowiem na pozyskiwaniu energii przez organizm z własnej tkanki tłuszczowej.

Reklama

Reklama

Zasady diety keto. Co jeść na diecie keto?

Głównymi zasadami diety keto są: eliminacja węglowodanów, spożywanie głównie tłuszczy, a także znaczne ograniczenie produktów zawierających cukier, w tym owoców i warzyw.

Dieta keto opiera się na spożywaniu produktów z dużą zawartością tłuszczu. Jest to głównie tłuste mięso, ryby, oleje, śmietana, sery, masło i orzechy. W diecie ketogenicznej tłuszcze powinny być wysokiej jakości, tłoczone na zimno. Może to być np. oliwa z oliwek, olej kokosowy lub olej z awokado.

Czego nie można jeść na diecie keto?

Produkty zakazane na diecie keto to m.in. słodycze, słodkie napoje gazowane, soki owocowe, płatki owsiane i śniadaniowe, kasze, ryże, pieczywo, makarony, a także warzywa będące bogatym źródłem skrobi takie jak ziemniaki, buraki, czy dynia. Na diecie ketogenicznej nie można także spożywać owoców takich jak jabłka, banany, winogrona, ananasy, arbuz czy pomarańcze. Zabronione są także produkty light.

Jakie produkty jemy w diecie keto?

W diecie ketogennej spożywa się przede wszystkim mięso, ryby, owoce morza, a także jajka i nabiał. Ważne są także orzechy oraz nasiona, m.in. nasiona chia, siemię lniane itp. Wskazane jest również spożywanie awokado, a z warzyw – brokułów, papryki, pomidorów i ogórków.

Dieta ketogenna – co warto niej wiedzieć?

Pytań na temat diety keto przybywa. Co jeść zamiast chleba na diecie keto? Co jeść na śniadanie keto? Jak radzą dietetycy, pieczywo w diecie keto można zastąpić jajkami, liściem sałaty, twarogiem lub samodzielnie zrobionym chlebem np. z białek i żółtek jaj oraz zmiksowanego twarogu. Może to być również każdy chleb o niskim indeksie glikemicznym.

Czy dieta ketogeniczna jest bezpieczna?

Dieta jest bardzo restrykcyjna i często stosowana np. w przypadku osób z padaczką lekooporną i osób borykających się z chorobami neurologicznymi (np. stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona czy Alzheimera. Nie jest natomiast wskazana w przypadku osób cierpiących na choroby układu krążenia, z cukrzycą, wrodzonymi zaburzeniami metabolicznymi i mającymi problemy z wątrobą, nerkami i schorzeniami trzustki.

Dieta ketogeniczna powinna być stosowana pod kontrolą dietetyka i lekarza, i powinny jej towarzyszyć regularne kontrole stanu zdrowia i badania biochemiczne.