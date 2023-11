Siemię lniane to ziarna lnu, które od lat wykorzystywane są w medycynie naturalnej. Napar z siemienia lnianego pomaga m.in. na kaszel. Nawilża i koi gardło, a dodatkowo działa wykrztuśnie i przeciwzapalnie. Ponadto, cenne składniki nasion lnu pomagają w regeneracji organizmu.

Siemię lniane - działanie. Na co pomaga napar z siemienia lnianego?

Siemię lniane zawiera błonnik, kwasy tłuszczowe omega-3, żelazo i inne pierwiastki, witaminy z grupy B, foliany, lignany i flawonoidy. Ma działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne i łagodzące podrażnienia, dlatego może być szczególnie pomocne w łagodzeniu kaszlu i stanów zapalnych dróg oddechowych.

Jak przygotować siemię lniane do picia? Przepis krok po kroku

Do przygotowania naparu z siemienia lnianego nie potrzebujemy specjalnych umiejętności kulinarnych. Wystarczy łyżkę nasion siemienia lnianego wsypać do szklanki i zalać gorącą wodą. Następnie przez około 15 minut zaparzać napar pod przykryciem. Woda sprawi, że nasiona lnu spęcznieją i pojawi się na nich otoczka ze śluzu.

Jak stosować napar z siemienia lnianego na kaszel?

Napar z siemienia lnianego ma konsystencję, która przypomina kisiel. Raczej nie ma on smaku, ale możemy dodać do niego np. sok z cytryny, sok malinowy albo miód. Jeśli nie chcemy pić naparu z nasionami, to przed wypiciem możemy go przecedzić. Najlepiej pić go dwa razy dziennie między posiłkami. Kwestią indywidualną jest, czy będziemy go pić na ciepło czy po wystygnięciu.

Działanie naparu z siemienia lnianego na kaszel

Napar z siemienia lnianego pomaga na męczący i suchy kaszel. Śluz, który po zaparzeniu pojawia się na nasionach siemienia, nawilża gardło. Dodatkowo ma działanie zmniejszające ból, drapanie i pieczenie w gardle. Dzięki temu, że nawilżymy gardło, zmniejszy się częstotliwość kaszlu a uszkodzony nabłonek oskrzeli będzie się szybciej regenerował.

Siemię lniane ułatwia odksztuszanie zalegającej wydzieliny i ma działanie przeciwzapalne. Siemię lniane pomoże też na kaszel mokry, ale wtedy lepiej przygotować z niego kleik.

Napar z siemienia lnianego nie dla każdego

Z picia naparu z siemienia lnianego powinny zrezygnować osoby chorujące przewlekle na choroby układu sercowo-naczyniowego, niedrożność jelit oraz z alergią na len. Jeśli na co dzień stosujemy jakieś leki, to powinniśmy spytać lekarza lub farmaceutę czy siemię lniane nie wchodzi z nimi z interakcje. Ważne jest, by w sytuacji, kiedy napar z siemienia lnianego nie pomaga na kaszel lub pojawiają się inne objawy, skonsultować to z lekarzem.