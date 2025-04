Jaskra to jedna z najczęstszych chorób oczu, która prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Jest cichym złodziejem wzroku - długo rozwija się bezobjawowo. Dlaczego jaskry nie da się wyleczyć? Co zrobić, kiedy zostanie zdiagnozowana? Jak jej zapobiegać?