Endometrioza to życie z ciągłym bólem

Endometrioza to jedna z najbardziej dokuczliwych przewlekłych chorób dotyczących kobiet. Związana jest z powracającym, dotkliwym bólem. Niezdiagnozowana i nieleczona może doprowadzić do wielu komplikacji, niepłodności i poważnych schorzeń.

Endometrioza, inaczej gruczolistość macicy, to choroba narządów płciowych kobiety. Polega na rozroście błony śluzowej trzonu macicy (endometrium) poza jamę macicy.

Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia choroba dotyka co najmniej 10 proc. kobiet i dziewcząt w wieku rozrodczym na całym świecie. Jednak faktyczna liczba chorych może być znacznie większa. Inne dane mówią, że chorować może nawet 15 proc. kobiet. – W Polsce problem endometriozy może dotyczyć więc nawet do 3 milionów kobiet – mówiła Lucyna Jaworska-Wojtas, Prezes Fundacji Pokonać Endometriozę.

Endometrioza wciąż stanowi zagadkę dla medycyny. Nie są dokładnie znane przyczyny jej powstawania, jest trudna do zdiagnozowania, jest również trudna do leczenia, bo nie ma specyficznego lekarstwa.

Endometrioza może nie dawać objawów

Marzec jest miesiącem świadomości endometriozy.

Choroba przez długi czas nie daje żadnych objawów, gdy się pojawią, są niespecyficzne, dlatego w Polsce czas oczekiwania na diagnozę wynosi aż 10 lat.

- Endometrioza może mieć poważny wpływ na każdy aspekt życia kobiet, a terminowa diagnoza ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia leczenia i szerszego wsparcia, które pozwolą ograniczyć postęp choroby i złagodzić objawy – mówi Ranee Thakar, prezes brytyjskiego Royal College Położników i Ginekologów (RCOG).

Na jakie objawy kobiety powinny zwracać uwagę? Oto 5 poważnych objawów endometriozy.

Endometrioza - bolesne i wyniszczające miesiączki

Większość dolegliwości bólowych towarzyszących miesiączkom spowodowana jest skurczami macicy, w przypadku endometriozy ból jest spowodowany przez tkankę endometrium, która wyrosła poza macicą. Komórki endometrium rozpadają się i krwawią. To wewnętrzne krwawienie nie ma możliwości opuszczenia organizmu, przez co prowadzi do stanu zapalnego, intensywnego bólu i gromadzenia się blizn.

Zdaniem lekarzy, jeżeli okres poważnie zakłóca funkcjonowanie, zaburza czas w szkole czy pracy i codzienne czynności, może to wskazywać na endometriozę.

Endometrioza - ból podczas lub po stosunku

Odczuwanie bólu podczas stosunku płciowego lub po nim (dotyczyć to może nawet 40 proc. kobiet z endometriozą) może być oznaką stanu zapalnego wywołanego chorobą wokół odbytu lub pochwy.

Endometriosis.org informuje, że bolesny stosunek jest zwykle spowodowany "rozciąganiem i ciągnięciem fragmentów błony śluzowej macicy oraz guzków znajdujących się za pochwą i dolną częścią macicy".

Endometrioza - bolesne wypróżnienia

Objawami endometriozy mogą być także zaparcia lub/i biegunka. Natomiast bolesne oddawanie stolca może być spowodowane dwoma rodzajami endometriozy. Endometriozą powierzchowną występującą głównie w otrzewnej miednicy mniejszej oraz endometriozą głęboko naciekającą, kiedy przenika przez ścianki jelita, ale występującą też w przegrodzie odbytniczo-pochwowej i pęcherzu moczowym.

Endometrioza - ból dolnej części pleców

Tkanka chorobowa w przypadku endometriozy może rozrastać się także okolicach nerwach pleców, powodując silny ból. Pacjentki skarżą się często na bóle mięśni w dolnej części pleców i narastające napięcie w czasie menstruacji.

Ból dolnej części pleców jest objawem towarzyszącym wielu schorzeniem, dlatego wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że może to być sygnał rozwijającej się endometriozy.

Endometrioza - problemy z pęcherzem i bolesne oddawanie moczu

Podobnie jak w przypadku jelit, tkanki endometrialne mogą rozrastać się także wokół pęcherza, powodując bolesne objawy podczas korzystania z toalety.

Endometrioza - inne objawy

Jest jeszcze wiele innych objawów endometriozy. Może to być: