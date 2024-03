Antycyklon nadciąga. Radykalna zmiana pogody

Początek obecnego tygodnia stoi pod znakiem pochmurnej pogody, zmiennego deszczu i kilkustopniowych temperatur. W środę, czwartek nastąpi radykalna zmiana pogody. To za sprawą antycyklonu, który nadciągnie znad Skandynawii.

Dni zrobią się bardziej słoneczne, temperatura będzie dochodzić do 10 stopni w niektórych rejonach Polski, ale jednocześnie w nocy pojawią się przymrozki. W skrajnych przypadkach temperatura spadnie do sześciu, siedmiu stopni poniżej zera. W ciągu dnia będzie ponownie wzrastać, co sprawi, że gdzieniegdzie różnica temperatur między nocą a dniem będzie wynosić nawet kilkanaście stopni.

Reklama

Prognozowany na najbliższe dni wiatr będzie umiarkowany, pod koniec tygodnia jego siła może wzrosnąć.

Jak zmiana pogody wpływa na zdrowie?

Zmienna pogoda nie pozostaje bez wpływu na ludzki organizm. Wahania temperatury i ciśnienia odczuć mogą szczególnie meteopaci, czyli osoby wrażliwe na zmiany pogody. To przede wszystkim osoby starsze, zmagające się chorobami przewlekłymi, problemami z ciśnieniem tętniczym, unikające aktywności fizycznej, a także kobiety i dzieci. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wrażliwych na zmiany pogodowe może być nawet 50-70 proc. Polaków.

- Pogoda i jej zmiany mogą istotnie wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Dzieje się tak, ponieważ organizm człowieka dąży do utrzymania homeostazy, czyli wewnętrznej równowagi, zapewniającej optymalne środowisko do przeprowadzania procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w naszych ciałach, a nieustannie zmieniające się warunki zewnętrzne, stale mu to utrudniają. Skutkiem zaburzenia tej wewnętrznej równowagi, jest wystąpienie objawów meteorotropowych. Tym mianem określa się dolegliwości natury fizycznej (np. bóle), jak i psychicznej (np. obniżony nastrój), wywołane przez środowisko atmosferyczne – mówił dr Grzegorz Kaliński, klimatolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Szczególnie dotkliwe mogą być zmiany ciśnienia atmosferycznego. Mogą wtedy pojawić się takie dolegliwości:

pogorszenie nastroju,

senność,

skoki ciśnienia tętniczego,

ból głowy,

bóle stawów,

zmęczenie,

osłabienie,

niepokój,

osłabienie koncentracji,

rozdrażnienie,

problemy ze snem,

obniżenie sprawności psychofizycznej.

Reklama

W przypadku bólu głowy (czy innych dolegliwości) wywoływanego zmianą ciśnienia powinniśmy postępować tak, jak w przypadku każdego innego. Zastosować sprawdzone, czy ulubione sposoby (picie dużej ilości płynów, napary z ziół, ćwiczenia relaksacyjne, masaż głowy, kąpiel, sen, spacer), ewentualnie wesprzeć się środkami przeciwbólowymi.

Szczególnie powinni uważać sercowcy

Skoki ciśnienia, w tym zapowiadany na czwartek wyjątkowo wysoki słupek barometru, dotkliwie mogą się odbić na kondycji fizycznej i psychicznej osób zmagających się ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. W takie dni szczególną aktywność wśród swoich pacjentów zauważają lekarze kardiolodzy.

— Od dawna wiemy, że niekorzystnie na nasz układ krążenia mogą zadziałać zarówno wysokie wartości ciśnienia, jak i przede wszystkim — duże wahania ciśnień. Te ostatnie są zresztą bardziej odczuwane. Wydaje się, że zmiany ciśnienia atmosferycznego mogą przyczyniać się do incydentów pękania blaszek miażdżycowych, a więc zawałów serca i udarów mózgu. Może również wystąpić wzrost częstości napadów zaburzeń rytmu serca — na przykład migotania przedsionków, chociaż tutaj opisano takie związki dla nagłego pojawienia się chłodnych frontów atmosferycznych — mówił dla Medonetu dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, internista i kardiolog.

Zdaniem specjalisty z grupy sercowców szczególnie uważać powinny osoby z niewyrównanym lub nieleczonym nadciśnieniem tętniczym, po zawale lub udarze mózgu. W dni z wahaniami ciśnienia powinny się oszczędzać, ograniczyć wysiłek, odpoczywać i nie zapominać o nawadnianiu.