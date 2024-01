Cynamon rozgrzewa

Cynamon to wysuszona kora cynamonowca, rośliny występującej pierwotnie we wschodniej Azji, obecnie w wielu rejonach klimatu subtropikalnego. Cechuje go charakterystyczny słodko-ostro-korzenny aromat, jest stosowany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i medycznym.

Może występować w postaci lasek i zmielonego proszku. Ważne jest, aby był to oryginalny cynamon cejloński, a nie chiński (cynamon wonny, kasja). Jest ceniony nie tylko ze względu na piękny zapach i smak, ale także z powodu swoich właściwości prozdrowotnych.

Reklama

Cynamon należy do tzw. termogeników, czyli produktów stymulujących proces termogenezy. To poprawa metabolizmu, przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej i podniesienie temperatury ciała.

Zatem to idealna przyprawa na zimne dni. Cynamon jest doskonałym dodatkiem do wypieków, bułeczek, mięs, śledzi czy potraw warzywnych. Dodany do kawy, herbaty, kompotu czy ciepłego mleka, nie tylko wzbogaci smak, ale zapewni nam uczucie ciepła na dłuższy czas.

Cynamon dla zdrowia

Spożywanie cynamonu w jakiejkolwiek formie zimową porą wskazane jest też ze względu na inne jego cechy - antywirusowe, przeciwzapalne, antybakteryjne, cynamon obniża też poziom cholesterolu i poprawia pracę układu sercowo-naczyniowego, poważnie zagrożonego w mroźne dni.

Cynamon daje uczucie sytości, poprawia pracę jelit i układu pokarmowego. Działa korzystnie na pracę mózgu, może zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych, jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona. Działa też korzystnie na poziom cukru we krwi, może również wpływać na obniżenie ryzyka wystąpienia nowotworów.

To zasługa wielu związków zawartych w cynamonie. To m.in. wapń, żelazo, magnez, mangan, potas i fosfor, a także witaminy A, C, K oraz te z grupy B (kwas foliowy). Cynamon to także dobre źródło błonnika.