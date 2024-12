Gdzie przechowywać leki?

Leki powinny być przechowywane w chłodnym miejscu. Dla większości preparatów odpowiednia będzie temperatura pokojowa, jednak niektóre z nich wymagają chłodniejszych warunków i należy trzymać je w lodówce. Przed wyborem miejsca na przechowywanie lekarstwa, należy zapoznać się z ulotką, w której podane są dokładne informacje. Oprócz temperatury ważnym aspektem jest również brak dostępu światła słonecznego, które może wpływać na przydatność i trwałość medykamentów. Podobnie ma się sprawa z wilgocią, więc, odpowiednie miejsce na domową apteczkę, powinno być suche.

Najlepszym miejscem na przechowywanie leków jest pokój, w którym nie ma nagłych skoków temperatury, wilgoci i nadmiernego oświetlenia. Może to być np. sypialnia, salon lub gabinet.

Jak przechowywać leki w domu?

Wiemy już, że domowa apteczka powinna być umieszczona w miejscu chłodnym, suchym i ciemnym. Jednak to nie wszystko, warto trzymać się również innych zasad przechowywania leków.

Przechowuj leki z daleka od dostępu dzieci. Najlepiej w wysoko umieszczonych i zamykanych szafkach.

Trzymaj medykamenty w oryginalnych opakowaniach, dzięki czemu unikniesz ewentualnej pomyłki.

Regularnie sprawdzaj daty ważności leków. Przeterminowane leki możesz oddać do apteki, skąd trafią one do utylizacji.

Podziel apteczkę na sekcje: leki ratujące życie, leki przeciwbólowe, leki na choroby przewlekłe, suplementy etc. Dzięki temu w sytuacji kryzysowej, kiedy będziesz poszukiwać konkretnego preparatu, nie stracisz cennego czasu.

Najgorsze miejsca do przechowywania leków

Leków nie należy przechowywać w łazience lub kuchni. W obu tych pomieszczeniach panuje wilgoć (para wodna, dostęp do wody), często zmienia się temperatura (ogrzewanie, gotowanie, włączony piekarnik). Nie są to korzystne warunki do przechowywania medykamentów. W przypadku kuchni dochodzi również bliskość jedzenia, co może skutkować ewentualnym kontaktem leków z pożywieniem, a także zanieczyszczeniem preparatów.