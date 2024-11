Darmowe leczenie

Gruźlica, mimo postępu medycyny, pozostaje jednym z poważniejszych zagrożeń zdrowotnych, wymagającym długotrwałego i starannego leczenia. Aby wspierać pacjentów w walce z chorobą oraz zapobiegać jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, państwo zapewnia darmowy dostęp do leków przeciwgruźliczych dla wszystkich pacjentów, niezależnie od ich ubezpieczenia w NFZ czy obywatelstwa. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina jednak, że w wielu placówkach przepisy te nie są respektowane.

Reklama

Pacjenci otrzymują recepty z pełną odpłatnością

Zgłoszenia do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wskazują, że niektóre szpitale naruszają prawo pacjenta do bezpłatnego leczenia. Najczęściej problem ten pojawia się przy wypisie ze szpitala, kiedy pacjenci z gruźlicą zamiast refundowanych leków otrzymują recepty z pełną odpłatnością. Według Fundacji Lekarze bez Granic takie sytuacje są częste, mimo że zgodnie z prawem pacjenci chorujący na gruźlicę lekowrażliwą powinni mieć zagwarantowany darmowy dostęp do leków.

Leczenie bez opłat dla wszystkich

Bezpłatne leczenie gruźlicy obejmuje wszystkich pacjentów, także tych nieubezpieczonych oraz obcokrajowców. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przypomina, że nawet osoby spoza systemu ubezpieczeń zdrowotnych mają prawo do bezpłatnych leków, o ile ich recepta zostanie prawidłowo oznaczona symbolem "IN" (dla pacjentów spoza systemu ubezpieczeń zdrowotnych).

Apel Rzecznika Praw Pacjenta do placówek medycznych

Rzecznik Praw Pacjenta apeluje do wszystkich placówek medycznych o pełne respektowanie przepisów dotyczących darmowego leczenia gruźlicy. Przypomina, że dostęp do bezpłatnych leków jest nie tylko prawem pacjenta, ale także istotnym elementem w walce z gruźlicą, zwłaszcza w kontekście pacjentów w trudnej sytuacji materialnej. Każdy pacjent zdiagnozowany na gruźlicę powinien mieć pewność, że leki do kuracji przeciwprątkowej otrzyma za darmo.