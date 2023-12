Temperatura, w której śpimy może mieć duży wpływ na nasze samopoczucie i jakość snu. Niestety w zimie wiele osób ma tendencje do przegrzewania swoich mieszkań. O ile jednak 21 stopni Celsjusza w salonie nie stanowi tak dużego problemu, o tyle w sypialni może mieć to negatywne skutki. Jaka temperatura w sypialni jest optymalna do spania? Ile stopni do spania w nocy jest najzdrowsze dla organizmu? Sprawdź.