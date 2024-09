Każde opakowanie, które ma kontakt z żywnością, w tym butelki i bidony do wody, powinno być oznaczone informacją "do kontaktu z żywnością". To oznaczenie gwarantuje, że produkt jest bezpieczny w użytkowaniu i nie wydziela szkodliwych substancji.

Jak często myć butelki i bidony?

Regularne mycie bidonów i butelek jest kluczowe dla naszego zdrowia. Zaleca się czyszczenie ich po każdym użyciu, a w przypadku codziennego użytkowania – przynajmniej raz dziennie. Powierzchnie butelek mają kontakt z naszymi rękami, ustami oraz otoczeniem, co sprawia, że mogą się na nich gromadzić różnorodne drobnoustroje. Regularne mycie ogranicza ryzyko rozwoju bakterii i powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Jak prawidłowo myć bidony i butelki?

Prawidłowe czyszczenie bidonów i butelek wymaga kilku kroków. Na początek przepłucz pojemnik ciepłą wodą. Namocz nakrętkę, ustnik oraz uszczelki w ciepłej wodzie z detergentem do naczyń i dokładnie je wyczyść, zwracając uwagę na trudno dostępne miejsca. Umyj wnętrze bidonu wodą z detergentem, używając specjalnej szczotki do butelek. Wnętrze słomki wyczyść małą szczotką do rurek z płynem do naczyń. Po umyciu dokładnie wypłucz wodą wszystkie elementy. Umytą butelkę dokładnie osusz lub pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Nie zakręcaj mokrego bidonu, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.

Korzystanie z wielorazowych butelek do wody przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, pomagają one kształtować nawyk regularnego picia wody, co może zmniejszyć częstotliwość sięgania po słodkie napoje. Po drugie, używanie bidonów pozwala zaoszczędzić pieniądze, ponieważ eliminuje potrzebę codziennego kupowania wody butelkowanej, co może generować znaczące koszty.