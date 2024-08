Czy głowa boli od siedzenia przed ekranem?

Ból głowy od monitorów jest dość powszechnym zjawiskiem. Często praca zmusza nas do długich godzin patrzenia w ekran, a w czasie wolnym korzystamy z telefonów, tabletów, oglądamy coś i nie dajemy oczom odpocząć. To właśnie oczy są jedną z przyczyn, przez którą pojawia się ból. Nierzadko zapominamy o tym, by o nie dbać, co ma swoje konsekwencje.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Jednak ból głowy przy siedzeniu przed komputerem może mieć też wiele innych przyczyn. Winne może być nieprawidłowe ułożenie ciała czy chociażby zapominanie o nawadnianiu się. Gdy ból pojawia się tylko w godzinach pracy, może być wynikiem stresu. Powtarzające się bóle z pewnością warto skonsultować z lekarzem, jednak warto również wprowadzić w swoją rutynę kilka nawyków, które pomogą w walce z nimi.

Reklama

Sposoby na ból głowy od monitora

Co można zrobić, by pozbyć się bólu głowy od ekranu? Sposobów jest kilka, między innymi:

dbanie o to, by oczy odpoczywały – warto co jakiś czas odprężyć swój wzrok. Pomocny w tym przypadku będzie palming, który polega na tym, by potrzeć o siebie dłonie (w celu ogrzania ich), a następnie przyłożenie ich do zamkniętych powiek. Należy to zrobić delikatnie, by nie wystąpił żaden nacisk. Ciepło dłoni w połączeniu z ciemnością sprzyja temu, by napięcie w gałkach ocznych się zmniejszyło;

– warto co jakiś czas odprężyć swój wzrok. Pomocny w tym przypadku będzie palming, który polega na tym, by potrzeć o siebie dłonie (w celu ogrzania ich), a następnie przyłożenie ich do zamkniętych powiek. Należy to zrobić delikatnie, by nie wystąpił żaden nacisk. Ciepło dłoni w połączeniu z ciemnością sprzyja temu, by napięcie w gałkach ocznych się zmniejszyło; odwracanie wzroku od ekranu – patrzenie w monitor bez przerwy zdecydowanie nie jest dobre dla naszych oczu. Oprócz tego, że warto je regularnie nawilżać, konieczne jest także odwracanie wzroku. Warto znaleźć oddalony punkt, w który co jakiś czas będzie się zerkać. Jeśli to zieleń – będzie to dodatkowo relaksujące. Nie zawsze jednak biurowe okno skierowane jest na drzewa. Istotne jest to, żeby zerkać na obiekt oddalony o co najmniej 6 metrów;