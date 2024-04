Nasze myśli, a co za tym idzie – emocje, mają duży wpływ na postrzeganie przez nas rzeczywistości, a przez to – na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne.

Osoby, które często odczuwają smutek i zamartwiają się mogą mieć problem z wyjściem z tego stanu emocjonalnego, ponieważ w ich organizmie jest wysoki poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu. Hormon ten może wywoływać m.in. migreny, problemy z żołądkiem, choroby serca oraz alergie skórne.

Z kolei osoby, które częściej odczuwają szczęście i mniej się zamartwiają, mają więcej w organizmie hormonów nazywanych hormonami szczęścia. Są to m.in. serotonina, dopamina i endorfiny. To z kolei sprawia, że łatwiej jest im utrzymać dobry humor. Hormony te działają także wzmacniająco na układ odpornościowy.

Jakie cechy mają optymiści?

Można wyróżnić kilka cech, które charakteryzują optymistów. Oto niektóre z nich:

Skupianie się na rzeczach pozytywnych

Optymiści skupiają się na pozytywnych aspektach sytuacji i zdarzeń, co sprawia, że potrafią dostrzec szansę i nadzieję nawet w trudnych momentach. Ta cecha dodatkowo pomaga im utrzymać optymizm i energię.

Wiara w siebie

Optymiści mają silne poczucie własnej wartości i wierzą w swoje umiejętności. To natomiast przekłada się na dużą pewność siebie i motywuje ich do podejmowania wyzwań i dążenia do osiągania swoich celów.

Optymistyczne myślenie

Optymiści patrzą na problemy jak na wyzwania do pokonania. W problematycznych sytuacjach dostrzegają możliwość pozytywnych zmian i szukają konstruktywnych rozwiązań.

Działanie i inicjatywa

Optymiści są aktywni i podejmują inicjatywę w dążeniu do osiągnięcia swoich celów. Nie boją się ryzyka i są gotowi podejmować działania, które mają na celu poprawę sytuacji.

Myślenie perspektywiczne

Optymiści mają zdolność patrzenia w przyszłość z nadzieją i wiarą w pozytywny rozwój sytuacji. Widzą szansę na osiągnięcie sukcesu i szczęścia w przyszłości.

Elastyczność i adaptacja

Optymiści potrafią dostosować się do zmiany i radzić sobie z trudnościami w pozytywny sposób. Są elastyczni w myśleniu i gotowi szukać alternatywnych rozwiązań.

Zaufanie do innych

Optymiści mają pozytywne podejście do innych ludzi i wierzą w ich dobre intencje. Ta cecha sprzyja budowaniu zdrowych i wspierających relacji międzyludzkich.

Rozwój osobisty i uczenie się

Optymiści są otwarci na nowe doświadczenia i chętnie uczą się na własnych błędach. W każdej sytuacji potrafią dostrzec szansę na naukę i rozwój.

Optymizm tym różni się od pesymizmu, że nie zmusza do podążania ścieżką negatywności i skupianiu się na sposobach, które mogą doprowadzić do porażki. Optymizm nie polega też na lekceważeniu przykrych czy trudnych aspektów rzeczywistości ani nie pomija faktów - również tych bolesnych. Pozwala jednak dostrzegać pozytywne aspekty danej sytuacji i dążyć do pomyślnego rezultatu.