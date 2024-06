Wpływ antybiotyków na organizm

Aby pobyć się infekcji bakteryjnych, można ratować się antybiotykami przepisywanymi przez lekarzy. Dzięki nim możliwy jest szybszy i sprawniejszy powrót do zdrowia. Jednak warto też pamiętać o tej mniej pozytywnej stronie – nie powstają one z samych naturalnych substancji, w związku z czym nie powinny być używane często. Nie tylko doprowadzi to do lekooporności, lecz także negatywnie wpłynie na jelita. Niszczą one bowiem mikroflorę jelitową, szczególnie gdy nie zażywa się jednocześnie probiotyku. W im gorszym jest ona stanie, tym słabsza jest odporność całego organizmu.

Choć nie zawsze naturalne składniki pomogą równie skutecznie, to zdecydowanie warto wzbogacić o nie swoją dietę, by wspomóc się w leczeniu i budowaniu odporności.

Czy naturalne antybiotyki działają?

Naturalny antybiotyki działają podobnie do tych, które kupisz na receptę. Ich spożywanie pomaga w pozbyciu się patogennych mikrobów. Co jednak szczególnie istotne – nie są one tak szkodliwe dla organizmu. Nie wpływają negatywnie na stan jelit, wręcz przeciwnie, a ich spożywanie nie prowadzi do lekooporności. Ponadto często są smaczne, doskonale sprawdzają się zarówno solo, jak i w potrawach.

5 naturalnych antybiotyków, które znajdziesz w swojej kuchni

Większość naturalnych antybiotyków znajduje się w twojej kuchni. Są to między innymi: