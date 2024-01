Budzenie się w nocy o tzw. diabelskiej godzinie przez niektóre osoby kojarzone jest ze zjawiskami paranormalnymi. "Godzina diabła" odnosi się do określonego czasu w nocy, który jest uważany za szczególnie niebezpieczny lub magiczny. Co to znaczy "godzina diabła" i co dzieje się o 3 w nocy?