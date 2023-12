Dbanie o zęby jest istotne z kilku powodów, a utrzymanie zdrowia jamy ustnej ma wpływ nie tylko na stan zębów, ale także na ogólny stan zdrowia. Przede wszystkim pozwala zapobiegać próchnicy, zapobiega chorobom dziąseł i utracie zębów. Nieleczona próchnica może bowiem prowadzić do głębokich infekcji, a w rezultacie – powstawania ropni w okolicy zęba. Ponadto, choroby zębów i nieleczone infekcje mogą wywoływać ogólne problemy zdrowotne zwiększając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy i innych schorzeń. Często powodują także ból i dyskomfort.

Reklama

Co to jest dentofobia?

Dentofobia to silny lęk przed stomatologiem lub wizytami u dentysty. Osoby cierpiące na dentofobię doświadczają silnego lęku lub niepokoju związanego z myślą o wizycie w gabinecie dentystycznym. Może to prowadzić do unikania regularnych kontroli dentystycznych i opóźniania leczenia stomatologicznego, co z kolei może negatywnie wpływać na zdrowie.

Reklama

Przyczyny dentofobii

Reklama

Dentofobia może mieć różne źródła. Często jest to np. złe doświadczenie z przeszłości, strach przed bólem, nieprzyjemnymi zapachami w gabinecie dentystycznym lub ogólny lęk przed sytuacjami medycznymi. W skrajnych przypadkach dentofobia może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych zębów i jamy ustnej, ponieważ osoba unikająca wizyt u dentysty może bagatelizować lub ignorować problemy stomatologiczne.

Regularne wizyty kontrolne u dentysty to podstawa zdrowych zębów

Tymczasem właściwa higiena jamy ustnej i regularne wizyty kontrolne u stomatologa (najlepiej co pół roku) pozwalają na szybkie wykrycie ubytków i naprawienie ich, zanim próchnica się rozprzestrzeni. Podczas wizyt kontrolnych można także oczyścić zęby z zalegającego kamienia nazębnego, który stanowi dobre środowisko do rozwoju bakterii. Regularne kontrole pozwalają nie tylko uniknąć poważnych problemów, ale także zmniejszyć koszty leczenia. Leczenie zaawansowanych problemów stomatologicznych często jest kosztowne, czasochłonne i bywa bardziej skomplikowane.

Jak leczyć dentofobię?

Co zrobić, gdy panicznie boję się dentysty? – często zastanawiają się nad tym osoby cierpiące na dentofobię. Warto w takim przypadku poszukać wsparcia i rozważyć konsultację z dentystą w celu omówienia swoich obaw. Ważna jest również świadomość, że współczesna stomatologia oferuje wiele różnych metod łagodzenia bólu takich jak np. znieczulenie miejscowe, sedacja czy techniki relaksacyjne, które skutecznie wpływają na poziom komfortu podczas wizyty u dentysty.

Jak pozbyć się dentofobii? W wielu przypadkach skuteczna może okazać się również pomoc psychologa lub terapeuty. Pozwala ona skutecznie radzić sobie z lękiem i poprawia zdolność radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami.