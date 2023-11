Nadpotliwość (hiperhydroza) to stan, w którym dochodzi do nadmiernej produkcji potu przez gruczoły potowe, przekraczającej potrzeby organizmu do regulacji temperatury ciała. Potliwość jest normalną reakcją organizmu na wysoką temperaturę, wysiłek fizyczny, stres czy emocje, ale w przypadku nadpotliwości ilość wytwarzanego potu jest znacznie większa i często nieadekwatna do sytuacji.

Możemy mieć do czynienia z dwoma typami nadpotliwości:

1. Nadpotliwość pierwotna (idiopatyczna)

Jej przyczyna nie jest znana i nie jest związana z innymi schorzeniami.

Zwykle dotyczy określonych obszarów ciała, takich jak dłonie, stopy, pachy lub twarz.

Rozpoczyna się zazwyczaj w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania i może mieć podłoże genetyczne.

2. Nadpotliwość wtórna

Jest wynikiem lub objawem innej choroby lub stanu zdrowia.

Może dotyczyć całego ciała lub być lokalizowana.

Przyczyny wtórnej nadpotliwości mogą obejmować: zaburzenia endokrynologiczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca), choroby neurologiczne, infekcje, niektóre leki, zaburzenia metaboliczne, menopauzę, otyłość, a także choroby serca i płuc.

Leczenie nadpotliwości zależy od jej typu i nasilenia. W przypadku nadpotliwości pierwotnej stosuje się różne metody, takie jak:

Antyperspiranty zawierające sole glinu, które tymczasowo blokują ujścia gruczołów potowych.

Leki doustne redukujące aktywność gruczołów potowych.

Terapie, takie jak jonoforeza (elektroterapia wykorzystująca prąd elektryczny do zmniejszenia aktywności gruczołów potowych).

Iniekcje toksyny botulinowej (botoks), które blokują sygnały nerwowe stymulujące wydzielanie potu.

W przypadku nadpotliwości wtórnej leczenie skupia się na podstawowej przyczynie wywołującej nadmierne pocenie się. Wymaga to często współpracy z różnymi specjalistami w celu zdiagnozowania i leczenia choroby podstawowej.

Domowe metody na nadpotliwość

Zastosowanie octu jabłkowego

Ocet jabłkowy ma właściwości antybakteryjne i może pomóc w regulacji pH skóry, co może zmniejszyć potliwość. Można go stosować zewnętrznie, przemywając skórę roztworem octu i wody.

Kąpiele z dodatkiem sody oczyszczonej

Soda oczyszczona może działać jak naturalny dezodorant, neutralizując pH skóry i ograniczając rozwój bakterii. Można dodać ją do kąpieli lub zrobić pastę z sody i wody, którą następnie nakłada się na miejsca nadmiernej potliwości.

Herbatki ziołowe

Picie herbat ziołowych o działaniu uspokajającym, takich jak melisa, mięta czy szałwia, może pomóc w redukcji stresu, który jest jednym z czynników wywołujących nadpotliwość.

Szałwia

Szałwia jest ziołem, które tradycyjnie stosuje się w celu zmniejszenia potliwości. Można pić napar z szałwii lub stosować zewnętrznie w postaci przemywań.

Zmniejszenie spożycia kofeiny i pikantnych potraw

Kofeina i pikantne potrawy mogą stymulować gruczoły potowe, dlatego ograniczenie ich w diecie może pomóc w kontrolowaniu nadpotliwości.

Relaks i techniki oddechowe

Techniki relaksacyjne, takie jak joga, medytacja czy głębokie oddychanie, mogą pomóc w redukcji stresu i w konsekwencji zmniejszyć nadmierną potliwość.

Zastosowanie skrobi kukurydzianej

Skrobia kukurydziana może być używana jako naturalny dezodorant w proszku, który pomaga wchłaniać wilgoć i zmniejszać tarcie skóry.

Pamiętajmy, że skrupulatna higiena osobista to podstawa w zwalczaniu nadpotliwości. Trzeba też zwracać uwagę na noszenie luźnych, przewiewnych ubrań wykonanych z naturalnych materiałów, takich jak bawełna, len czy jedwab, które pozwalają skórze oddychać i lepiej absorbują wilgoć.