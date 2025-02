Kod D na zwolnieniu lekarskim oznacza niezdolność do pracy spowodowaną jedną z popularnych chorób zakaźnych, na którą zapada rocznie kilka tysięcy osób. Obecność kodu D na L4 wpływa na długość przysługującego zasiłku chorobowego - znacznie go wydłużając - oraz może wiązać się z dodatkowymi uprawnieniami dla pacjenta. Kto może skorzystać z takiego zwolnienia?

Kody na zwolnieniu lekarskim - co oznaczają?

Kody na zwolnieniu lekarskim od A do E odnoszą się do kategorii przyczyn niezdolności do pracy, które określają, czy zwolnienie jest związane z chorobą, nadużyciem alkoholu czy innym stanem zdrowia.

Kod A – niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyn niezdolności do pracy przed przerwą

– niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyn niezdolności do pracy przed przerwą Kod B – niezdolność do pracy w czasie ciąży

– niezdolność do pracy w czasie ciąży Kod C – niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu

– niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu Kod D – niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą

– niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą Kod E – niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby

Kody pomagają w precyzyjnej klasyfikacji i rozliczaniu zwolnień lekarskich, co ma znaczenie dla obliczeń świadczeń chorobowych, jak również w kwestiach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zwolnienie lekarskie z kodem D

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, kod D oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą. Gruźlica jest poważną chorobą zakaźną, która wymaga długotrwałego leczenia i rehabilitacji, stąd odrębny kod do jej oznaczania. Umieszczenie kodu D na zwolnieniu lekarskim ma na celu zapewnienie pacjentowi odpowiedniego wsparcia finansowego podczas całego okresu terapii.

L4 na gruźlicę - chorują głównie mężczyźni

Wydaje się, że gruźlica jest chorobą przeszłości, ale to nie do końca prawda. Na przestrzeni ostatnich 20 lat rzeczywiście notowaliśmy systematyczny spadek przypadków gruźlicy (do ok. 3 tys. rocznie), jednak w 2022 roku nastąpił wzrost liczby zachorowań do 4 314 przypadków. W 2023 roku liczba ta nieznacznie wzrosła do 4 436 przypadków. Co ciekawe, mężczyźni chorują trzykrotnie częściej niż kobiety, a najwyższe wskaźniki zapadalności obserwuje się w starszych grupach wiekowych. Gruźlica płuc stanowi dominującą formę choroby, stanowiąc około 95% wszystkich przypadków.

L4 z kodem D - dłuższy okres pobierania zasiłku chorobowego

Zwolnienie z kodem D rządzi się swoimi prawami i daje więcej korzyści. Jednym z nich jest wydłużony okres pobierania zasiłku chorobowego. Standardowy okres wynosi do 182 dni. Jednak w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą, okres ten może zostać wydłużony do 270 dni. Warunkiem jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę oraz konieczność przedłużonego leczenia. Dłuższy okres zasiłkowy ma na celu zapewnienie pacjentowi stabilności finansowej w trakcie długotrwałej terapii.

Zwolnienie z kodem D - dodatkowe korzyści

Poza wydłużonym okresem pobierania zasiłku chorobowego, pacjenci z kodem D mogą korzystać z dodatkowych uprawnień:

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS : Możliwość skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych finansowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mających na celu przywrócenie zdolności do pracy.

: Możliwość skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych finansowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mających na celu przywrócenie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne : Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, pacjent może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne na okres niezbędny do odzyskania zdolności do pracy, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.

: Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, pacjent może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne na okres niezbędny do odzyskania zdolności do pracy, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy. Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę: Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika spowodowanej chorobą, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Jak dostać zwolnienie z kodem D?

Aby uzyskać zwolnienie lekarskie z kodem D, pacjent powinien przejść standardową procedurę, obejmjuącą następujące kroki: