Superfoods na poprawę pracy jelit

Początek nowego roku to dobra okazja, aby pomyśleć o zmianach w naszej diecie, mających na celu poprawę zdrowia i samopoczucia. Nie muszą to być radykalne zmiany. Może to być włączenie pewnych produktów do naszego menu, wzbogacenie potraw elementami, które nie tylko je uatrakcyjnią, ale zapewnią też wiele zdrowotnych korzyści.

Mowa o tzw. superfoods, czyli naturalnych, nieprzetworzonych produktach (ziarnach, zbożach, warzywach, owocach, przyprawach) zawierających w sobie mało kalorii i wiele cennych składników, przede wszystkim antyoksydantów i witamin.

O polecenie najlepszych superfoods na 2024 rok serwis Yahoo zwrócił się do Shony Wilkinson, doświadczonej dietetyczki. Ekspertka wybrała pięć produktów, skupiając się przede wszystkim na ich dobroczynnym wpływie na jelita. A dlaczego zdrowie jelit jest tak ważne?

- Bakterie znajdujące się w naszych jelitach wytwarzają 90 proc. serotoniny, odpowiadającej za nasze samopoczucie, dlatego bardzo ważne jest, aby utrzymywać mikroflorę jelitową w dobrym stanie i sprawnie pracującą. Oś jelitowo-mózgową możemy poprawić za pomocą naturalnych probiotyków - wyjaśnia Wilkinson.

- Nasze jelita są również odpowiedzialna za 70 proc. układu odpornościowego, a także wspierają pracę hormonów regulujących nasz nastrój - dodaje.

Więc jeżeli chcesz zadbać o zdrowe jelita, poprawić odporność czy zmniejszyć poziom stresu, warto pomyśleć o dodaniu poniższych pięciu superfoods do diety.

Kimchi

Kimchi to tradycyjne koreańskie danie przyrządzane ze sfermentowanych warzyw, przede wszystkim kapusty pekińskiej, także koreańskiej rzodkwi, rzepy, marchewki czy ogórka. Istotnym elementem są też przyprawy, a zwłaszcza ostra papryka chili (gochugaru). Kimchi może być spożywane zarówno jako samodzielna potrawa, jak i przystawka czy dodatek. Może też być podstawą gulaszu.

Od dawna jest uważane za jedną z najzdrowszych potraw. Jest kiszonką, a więc korzystnie wpływa na naszą odporność, zawiera też wiele witamin - A, B, C, E, i K.- To potrawa pełna probiotyków, czyli żywych bakterii korzystnych dla zdrowia jelit. Więcej jeżeli chcesz zadbać o lepszą kondycję jelit w nowym roku, uwzględnij kimchi w swoim menu - mówi Wilkinson.

Kakao

Kakao, z którego wytwarzana jest czekolada, zawiera bardzo dużo przeciwutleniaczy, a także spore ilości magnezu, żelaza i wapnia. Te wszystkie elementy wpływają korzystnie na nasze samopoczucie.

– To także probiotyk, który pomaga odżywiać zdrowe bakterie jelitowe – mówi WIlkinson. – Ostatnio pojawiło się wiele produktów opartych na kakao, jak choćby ziarna kakaowe w czekoladzie czy napój kakaowy. Ale świetnym sposobem na włączenie kakao do diety jest zjedzenie kawałka ciemnej czekolady - dodaje.

Czarny czosnek

Czarny czosnek powstaje w wyniku procesu znanego w Azji od dawna, polegającego na starzeniu go w ciepłym, wilgotnym, środowisku przez kilka tygodni. W jego trakcie ząbki stają się czarne, bardziej gęste i lepkie, znika intensywny aromat i smak, a pojawiają dodatkowe właściwości zdrowotne.

Taki czosnek jest pełen antyoksydantów. To zasługa związku znanego jako allicyna, która w trakcie starzenia przekształca się w związki przeciwutleniające - alkaloidy i flawonoidy. Zawartość S-allilocysteina w czarnym czosnku jest kilkukrotnie większa niż w białym.

– Przeciwutleniacze pomagają chronić komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, które mogą prowadzić do różnych chorób. Dodając dojrzały czosnek do dań z makaronu, możesz zmniejszyć stany zapalne w całym organizmie, wzmocnić układ odpornościowy i zwiększyć szanse na zwalczenie chorób – wyjaśnia dietetyczka.

Imbir

Niesamowite właściwości tego warzywa korzeniowego są znane od dawna. Dzięki wielu prozdrowotnym składnikom, m.in. antyoksydantom, działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo i przeciwbólowo.

O innych zaletach imbiru mówi Wilkinson. - To środek pobudzający trawienie, świetnie pomaga jelitom odpowiednio pracować, łagodząc ich skurcze i stymulując opróżnianie żołądka - mówi.

Owies

To jedno z najzdrowszych zbóż. Owiec jest prostym i wydajnym sposobem na dodanie do diety dużej ilość błonnika bardzo potrzebnego jelitom do dobrej pracy. - Tani i łatwo dostępny owies jest doskonałym źródłem rozpuszczalnego błonnika zwanego beta-glukanem, który odgrywa zasadniczą rolę w obniżaniu poziomu cholesterolu i regulowaniu poziomu cukru we krwi - mówi Wilkinson.

Zawiera też więcej białka i mniej węglowodanów niż większość zbóż. – Owies w ostatnich latach stał się bardziej popularny dzięki różnym opcjom podania, jak płatki owsiane czy ciasteczka. Mam nadzieję, że w nowym roku jeszcze więcej osób włączy owies do swojej diety, biorąc pod uwagę jego ogromną gamę korzyści zdrowotnych - dodaje dietetyczka.