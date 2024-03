Kolejny skutek uboczny leków z semaglutydem

Pacjenci przechodzący zabieg endoskopii, którzy wcześniej przyjmowali leki na otyłość, jak Ozempic i Wegovy, mogą być narażeni na ryzyko zadławienia się na śmierć. Tak wynika z badań opublikowanych właśnie w czasopiśmie "Gastroenterology"

Naukowcy z kalifornijskiego szpitala Cedars-Sinai przeanalizowali rejestry medyczne prawie miliona amerykańskich pacjentów, u których wykonano zabiegi gastroskopii lub kolonoskopii od stycznia 2018 r. do grudnia 2020 r. U pacjentów, którym przepisywano leki zwane agonistami receptorów GLP-1 (to m.in. Ozempic i Wegowy), ryzyko wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc było o 33 proc. większe w porównaniu z pacjentami, którzy nie przyjmowali takich leków przed zabiegiem. W analizie wzięto pod uwagę również inne zmienne, które mogły wpłynąć na wynik, aby zapewnić uczciwe porównanie między obiema grupami.

Zachłystowe zapalenie płuc nazywane jest też zespołem Mendelsona. Wg definicji jest to skutek aspiracji (czyli wdychania, pobrania najczęściej szkodliwych substancji, innych niż powietrze) treści żołądkowej do drzewa oskrzelowego, co powoduje stan zapalny.

Wg statystyk, z powodu zachłystowego zapalenia płuc w Stanach Zjednoczonych umiera każdego roku 58 tys. osób.

"Skutek może być druzgocący"

Mechanizm działania leków na odchudzanie najnowszej generacji polega m.in. na spowolnieniu trawienia, przez co osoby przyjmujące te środki czują się dłużej syci i jedzą mniej, Ale to sprawia także, że pokarm dłużej pozostaje w żołądku. "To sprawia, że żołądek może nie zostać całkowicie opróżniony podczas głodówki zalecanej przed zabiegiem typu endoskopia w celu zmniejszenia ryzyka aspiracji" - tłumaczy Ali Rezaie, jeden z autorów badania, dyrektor bioinformatyki w Cedars-Sinai.

– Aspiracja podczas endoskopii lub po niej może być druzgocąca w skutkach. Jeśli jest poważna, może prowadzić do niewydolności oddechowej, przyjęcia na OIOM, a nawet śmierci. Nawet łagodne przypadki mogą wymagać ścisłego monitorowania, wspomagania oddychania i stosowania leków, w tym antybiotyków – powiedział Rezaie.

– Jeśli zastosujemy to ryzyko do ponad 20 mln endoskopii wykonywanych każdego roku w USA, to można uniknąć dużej liczby przypadków aspiracji, jeśli pacjent odstawi z wyprzedzeniem leki typu GLP-1 – dodał lekarz.

– Wyniki tego badania mogą zmienić praktykę kliniczną – ocenił lekarz Yee Hui Yeo, współautor badania i pracownik kliniczny w Oddziale Gastroenterologii i Hepatologii Karsh w Cedars-Sinai. – Pacjenci przyjmujący te leki, którzy mają zostać poddani zabiegowi, powinni skontaktować się ze swoim zespołem medycznym z dużym wyprzedzeniem, aby uniknąć niepotrzebnych i niepożądanych powikłań - dodał.