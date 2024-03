Żurek - najlepsza zupa świata

Żurek to jedna z najpopularniejszych polskich zup. Dla wielu obowiązkowe danie na Wielkanoc, dla również sporej grupy potrawa, którą trzeba się delektować nie tylko od święta. Coraz większą popularność zdobywa także za granicą.

W stworzonym pod koniec zeszłego roku przez serwis Taste Atlas rankingu najlepszych zup świata żurek zajął drugie miejsce. Nasze narodowe danie zostało wyprzedzone jedynie przez japoński tonkotsu ramen.

Reklama

Drugie miejsce to żurku to wynik głosowania internautów, ale zupę opartą na zakwasie doceniają także fachowcy. Wielkim fanem jest szef kuchni Andrea Camastra z warszawskie restauracji Nuta, nagrodzonej gwiazdką Michelin. Camastra pochodzi z Włoch, z regionu Apulia, jednak zdążył zakochać się w niektórych polskich potrawach. A konkretnie w żurku.

Reklama

– Zawsze powtarzam, że nie ma nic lepszego, niż prawdziwy, aromatyczny żurek, czy to w postaci klasycznej zupy, czy gęstego sosu do białej ryby, tak jak serwuję go aktualnie moim gościom w Nucie. Nie trzeba mieć nawet specjalnej okazji, jak Wielkanoc, by go przygotować. U mnie króluje w sercu cały rok, to najlepsza zupa świata – powiedział Camastra.

Reklama

Żurek składniki i wartości odżywcze

Żurek, tak jak w przypadku wielu potraw, może mieć bardzo wiele wersji. Co kuchnia, to inaczej przyrządzany czy wzbogacany żurek. Ale jest kilka stałych elementów.

To zakwas żytni (mąka żytnia razowa, woda, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie), bulion lub wywar (włoszczyzna, liść laurowy, ziele angielskie), boczek lub żeberka wędzone, kiełbasa (najczęściej biała, ale nie zawsze), czosnek, majeranek, chrzan i - już po ugotowaniu - jajko. Do tego mogą być grzyby, śmietana, ziemniaki, natka pietruszki. Może być też wersja postna, bez mięsnych składników.

Jak ugotować żurek? Możesz skorzystać z przepisu Ewy Wachowicz.

Żurek - co znajdziemy w 100 g ugotowanego żurku:

Kalorie - 50 kcal (w czystej wersji),

Tłuszcze - 3 g,

Białka - 2 g,

Węglowodany - 5 g,

Błonnik - mniej niż 1 g,

Witaminy B1, B2, C i E,

Mikroelementy: sód (450 mg), fosfor (30 mg), wapń (10 mg), magnez (10 mg), potas (85 mg).

Żurek - właściwości zdrowotne

W porównaniu do innych zup opartych przede wszystkim na warzywach, żurek ma mniej błonnika pokarmowego, co nie znaczy, że nie ma go wcale. Jest też potrawą dość słoną i tłustą (jeżeli zawiera boczek i kiełbasę). To dwa najważniejsze minusy tej potrawy.

Przejdźmy zatem do plusów. Żurek oparty jest na zakwasie, który jest probiotykiem. To sprawia, że:

poprawia pracę jelit i układu pokarmowego,

łagodzi dolegliwości żołądkowe,

wspiera odporność,

ma właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne,

pomaga w pozbyciu się toksyn,

przywraca równowagę kwasowo-zasadową.

Dzięki zawartości mikroelementów i witamin:

obniża poziom cholesterolu i ciśnienia, obniża ryzyko chorób serca,

poprawia kondycję skóry, włosów i paznokci,

sprzyja dobrej kondycji kości, wspiera pracę mięśni,

wspiera pracę mózgu, poprawia koncentrację i pamięć.

Poza tym: