Co najlepiej jeść na kolację? Z pewnością nie produkty, które prowadzą do odkładania się dodatkowych kilogramów. Na kolację nie nadają się dania ciężkostrawne ani bardzo sycące. Komponując właściwą kolację należy wziąć pod uwagę przede wszystkim potrawy lekkostrawne. Właściwie skomponowana kolacja pozwala na spokojny i dobry sen.

Reklama

Jaka powinna być kolacja? Kiedy powinno się jeść kolację?

Kolacja to często niedoceniany, choć jeden z głównych posiłków w trakcie dnia. Nie powinniśmy czuć się po niej ani przejedzeni, ani głodni. Powinna być jednak lekkostrawna, by żołądek nie miał przed snem do wykonania zbyt dużo pracy.

Reklama

Kiedy należy jeść kolację? Choć niektórzy twierdzą, że kolację powinno się jeść najpóźniej o godz. 18.00, nie sprawdza się to w każdym przypadku. Wiele osób wraca po pracy do domu około godziny 20.00. Duże znaczenie ma nasz rytm dobowy. Zasadą powinno być zjedzenie kolacji na 2-3 godziny przed snem. To sprawi, że nie będziemy zasypiać z pełnym żołądkiem.

Reklama

Czego nie jeść na kolację?

Czego nie można jeść na kolację? Na kolację powinno się unikać:

Ciężkostrawnych potraw. Tłuste, pikantne i ciężkostrawne jedzenie może prowadzić do niestrawności, zgagi i zakłóceń snu.

Tłuste, pikantne i ciężkostrawne jedzenie może prowadzić do niestrawności, zgagi i zakłóceń snu. Dużych porcji. Nadmierna ilość jedzenia przed snem może prowadzić do nieprzyjemnego uczucia pełności i sprawić, że sen będzie mniej komfortowy.

Nadmierna ilość jedzenia przed snem może prowadzić do nieprzyjemnego uczucia pełności i sprawić, że sen będzie mniej komfortowy. Kofeiny. Produkty zawierające kofeinę, takie jak kawa, herbata czy cola, mogą zakłócać sen. Lepiej ograniczyć ich spożycie w godzinach wieczornych.

Produkty zawierające kofeinę, takie jak kawa, herbata czy cola, mogą zakłócać sen. Lepiej ograniczyć ich spożycie w godzinach wieczornych. Alkoholu. Choć alkohol początkowo może wprowadzić uczucie senności, może również zakłócać jakość snu i prowadzić do częstszego budzenia się w nocy.

Choć alkohol początkowo może wprowadzić uczucie senności, może również zakłócać jakość snu i prowadzić do częstszego budzenia się w nocy. Ostrych przypraw. Ostry sos, papryka czy inne ostre przyprawy mogą powodować problemy ze zdrowiem żołądka i prowadzić do dyskomfortu podczas snu.

Ostry sos, papryka czy inne ostre przyprawy mogą powodować problemy ze zdrowiem żołądka i prowadzić do dyskomfortu podczas snu. Białego pieczywa. Unikaj spożywania produktów z białej mąki, takich jak biały chleb czy bułki, zwłaszcza w nadmiarze. Mogą one powodować nagły wzrost poziomu cukru we krwi, co może zakłócić sen.

Unikaj spożywania produktów z białej mąki, takich jak biały chleb czy bułki, zwłaszcza w nadmiarze. Mogą one powodować nagły wzrost poziomu cukru we krwi, co może zakłócić sen. Innych produktów, takich jak fast foody, słodycze takie jak ciastka i batony, słodkie napoje, tłuste sosy.

Co powinno się jeść na kolację?

Co jeść na kolację przed snem? Z uwagi na to, że kolacja powinna być lekkostrawna świetnie sprawdzi się zdrowa sałatka warzywna albo jogurt z musli. Na kolację świetnie nadają się także warzywa gotowane, surowe lub pieczone, a także migdały, owoce z niskim indeksem glikemicznym takie jak jagody, a także twaróg, soki warzywne, zupy krem i jajka. Na kolację doskonale sprawdzą się także kanapki z pełnoziarnistego pieczywa.