Wszystkie owoce i warzywa zawierają cenne dla zdrowia pierwiastki, minerały i wartości odżywcze – co do tego nie ma wątpliwości. Z tego względu ocena, który owoc jest najzdrowszy, może być trudna. Nie tylko różne owoce dostarczają różnych składników odżywczych, ale także to, czy dany owoc jest dla kogoś zdrowy, zależy m.in. od indywidualnych potrzeb zdrowotnych danej osoby.

Mimo to istnieje kilka warzyw i owoców, które są szczególnie doceniane ze względu na swoje wartości odżywcze i korzyści zdrowotne. Specjalistom z agencji Centers for Disease Control and Prevention udało się wyłonić najzdrowszy owoc świata. Co to takiego?

Najzdrowszy owoc świata

Na to miano, w opinii ekspertów, zasłużył… pomidor. Z botanicznego punktu widzenia pomidor uważany jest za owoc, ponieważ powstaje z kwiatów i ma nasiona. Badacze oceniali owoce na podstawie zawartości 17 składników odżywczych w 100-kalorycznej porcji owocu. Pomidor uzyskał 20 punktów zdobywając tym samym 1. miejsce w rankingu.

Pomidor. Składniki odżywcze i ich właściwości zdrowotne

Pomidor zawiera cenny likopen, jest źródłem pełnych przeciwutleniaczy i witamin A i C. Jak pomidor wpływa na zdrowie? Zawiera szereg wartości odżywczych, w tym m.in.

Likopen. Zawarty w pomidorze likopen jest silnym antyoksydantem . Dzięki niemu, przyczynia się do neutralizacji wolnych rodników w organizmie chroniąc komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Likopen związany jest też z potencjalnym zmniejszeniem ryzyka chorób serca i niektórych rodzajów nowotworów.

Zawarty w pomidorze likopen jest . Dzięki niemu, przyczynia się do neutralizacji wolnych rodników w organizmie chroniąc komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Likopen związany jest też z potencjalnym zmniejszeniem ryzyka chorób serca i niektórych rodzajów nowotworów. Witaminy A i C. Pomidory są źródłem witamin, które wspierają układ odpornościowy i które są korzystne dla zdrowia oczu, skóry i błon śluzowych.

Pomidory są źródłem witamin, które wspierają układ odpornościowy i które są korzystne dla zdrowia oczu, skóry i błon śluzowych. Potas. Zawartość potasu w pomidorach może pomóc w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, regulacji ciśnienia krwi i funkcji mięśni.

Zawartość potasu w pomidorach może pomóc w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, regulacji ciśnienia krwi i funkcji mięśni. Błonnik. Pomidory dostarczają również błonnika, który wspomaga trawienie, pomaga utrzymać właściwy poziom cukru we krwi i reguluje poziomu cholesterolu.

Pomidory dostarczają również błonnika, który wspomaga trawienie, pomaga utrzymać właściwy poziom cukru we krwi i reguluje poziomu cholesterolu. Kwas foliowy. To inaczej witamina B9. Jest ona ważna dla prawidłowego wzrostu komórek i podziału komórkowego – szczególnie w przypadku kobiet w ciąży.

Spożywanie pomidorów i likopenu pomaga zapobiec m.in. rakowi żołądka, prostaty, chorobie wieńcowej i chorobom naczyniowo-mózgowych, które mają wpływ na przepływ krwi do mózgu. Z kolei witaminy zawarte w pomidorach mają właściwości zwalczające stany zapalne.

Najzdrowsze owoce świata

Wśród pozostałych owoców, często uznawanych za szczególnie korzystne dla zdrowia są:

Jagody. Owoce jagodowe takie jak borówki, maliny czy jeżyny doceniane są przede wszystkim ze względu na zawartość antyoksydantów, witaminy C i błonnika, a co za tym idzie – za właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe.

Owoce jagodowe takie jak borówki, maliny czy jeżyny doceniane są przede wszystkim ze względu na zawartość antyoksydantów, witaminy C i błonnika, a co za tym idzie – za właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Awokado. Zawiera zdrowe tłuszcze, błonnik, witaminy (m.in. witaminę K, E i witaminy z grupy B). Wspomaga pracę serca i skóry.

Zawiera zdrowe tłuszcze, błonnik, witaminy (m.in. witaminę K, E i witaminy z grupy B). Wspomaga pracę serca i skóry. Granat. Doceniany ze względu na antyoksydanty, w tym polifenole, witaminę C i K.

Doceniany ze względu na antyoksydanty, w tym polifenole, witaminę C i K. Banany. Zawierają potas, witaminę C, witaminy z grupy B oraz błonnik. Są łatwo przyswajalne i mogą pomóc w regulacji ciśnienia krwi.

Zawierają potas, witaminę C, witaminy z grupy B oraz błonnik. Są łatwo przyswajalne i mogą pomóc w regulacji ciśnienia krwi. Kiwi. Zawiera dużo witaminy C, witamin z grupy K i E oraz błonnik. Wspiera układ immunologiczny i pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry.

Zawiera dużo witaminy C, witamin z grupy K i E oraz błonnik. Wspiera układ immunologiczny i pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry. Jabłka. Dostarczają błonnika, witaminy C i antyoksydantów. Mają korzystny wpływ na zdrowie serca i trawienie.

Dostarczają błonnika, witaminy C i antyoksydantów. Mają korzystny wpływ na zdrowie serca i trawienie. Pomarańcze. Znane są głównie z wysokiej zawartości witaminy C, błonnika i przeciwutleniaczy. Wspierają układ immunologiczny.

Znane są głównie z wysokiej zawartości witaminy C, błonnika i przeciwutleniaczy. Wspierają układ immunologiczny. Truskawki. Zawierają dużo witaminy C, a także mangan i antyoksydanty. Mogą wspomagać zdrowie serca i pomagać w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Warto pamiętać, że dla zapewnienia pełnego spektrum składników odżywczych niezwykle istotna jest różnorodność w diecie.