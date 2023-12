Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) przebadało warzywa pod kątem zawartości witamin i substancji odżywczych. Eksperci wzięli pod uwagę m.in. zawartość witaminy C oraz A, D, E, K i witamin z grupy B. Nie bez znaczenia była także zawartość minerałów takich jak cynk, potas, żelazo i wapń oraz białka i błonnika, które również przekładają się na właściwości zdrowotne warzywa. Jakie warzywo znalazło się na 1. miejscu rankingu?

Najzdrowsze warzywo na świecie

Na 1. miejscu znalazła się… rukiew wodna. Rukiew wodna nazywana jest również rzeżuchą wodną. Okazuje się, że warzywo to zawiera więcej witaminy C niż cytryna i więcej beta-karotenu niż marchewka! Kolejne, drugie, miejsce zajęła kapusta pekińska, a trzecie – botwina. W "dziesiątce” najzdrowszych warzyw świata znalazły się także kolejno szpinak, cykoria, sałata, natka pietruszki, sałata rzymska, jarmuż i rzepa.

Rukiew wodna. Właściwości

Rukiew wodna jest bogata w witaminy, minerały i przeciwutleniacze, co czyni ją korzystnym składnikiem diety. Uchodzi za skarbnicę wielu cennych składników odżywczych. Zawiera duże ilości witaminy A, C, E, K, foliany, a także minerały takie jak cynk, potas, wapń i żelazo.

Według badaczy rukiew wodna może także wzmacniać serce i chronić przed rakiem. Wszystko za sprawą wysokiej ilości przeciwutleniaczy, które zapobiegają lub zmniejszają uszkodzenia białych krwinek chroniąc przed rozwojem raka.

Rukiew wodna nie zawiera także tłuszczów nasyconych i minimalną ilość sodu. Rukiew jest też bogata w takie mikroelementy jak wapń, magnez i potas, które są kluczowe w leczeniu i zapobieganiu chorobom układu krążenia. Zdaniem naukowców, roślina ta może także wpływać pozytywnie na komórki wątroby. Co więcej, rukiew pobudza metabolizm, wykazuje działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne. Z kolei z uwagi na wysoką zawartość beta-karotenu wspiera utrzymanie prawidłowego wzroku.

Rukiew wodną można spożywać jako składnik sałatek, kanapek i dodatek do potraw - szczególnie w kuchniach azjatyckich i europejskich.

Rukiew wodna. Uprawa

Rukiew wodna należy do rodziny kapustowatych. Rośnie w wodach słodkich (strumieniach, rzekach, stawach i na obszarach bagiennych), a jej liście mają charakterystyczny, ostry smak, podobny do chrzanu. Rukiew wodna może być również uprawiana w domu.

Uprawa rukwi wodnej jest stosunkowo łatwa, a roślina ta może być uprawiana zarówno w ogrodach wodnych, jak i w doniczkach na parapecie. Oto kilka wskazówek dotyczących uprawy rukwi wodnej: