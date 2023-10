Osoby z wysokim poziomem cholesterolu, z zaawansowaną chorobą serca i diabetycy powinni jedynie ograniczyć liczbę spożywanych jajek do 2-4 tygodniowo. Zdrowe i bez chorób przewlekłych mogą jeść tygodniowo nawet 7 jaj. Trzeba brać jednak pod uwagę nie tylko jaja z jajecznicy czy na miękko, ale także użyte do placków czy kotletów.

Co dobrego kryją w sobie jajka?

Jajko kurze średniej wielkości ma 180-200 mg cholesterolu (w 100 g samego żółtka jest około 16-19 mg cholesterolu). Zaleca się, aby dziennie zdrowe osoby nie spożywały więcej niż 300 mg cholesterolu w diecie. Ale dotyczy to całej diety, nie tylko jaj.

Jaja obfitują w składniki odżywcze. Zawierają pełnowartościowe dla organizmu człowieka białko, czyli komplet aminokwasów. Są bogate w substancje antybakteryjne i witaminy, szczególnie rozpuszczalne w tłuszczach jak A, D, E i K, a także łatwo przyswajalne mikro- i makroelementy, np. żelazo, cynk i selen. Zawarta w nich lecytyna (trzykrotnie większa ilość niż w soi, skąd jest głównie pozyskiwana), wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu nerwowego, pamięci i przemian cholesterolu. Jedno jajo kurze dostarcza 25-50 proc. dziennego zapotrzebowania na cholinę - ważny składnik dla prawidłowej pracy mózgu, koncentracji, pamięci, a także funkcjonowania wątroby.

Które jajka są najzdrowsze?

Warto sięgać po jaja od kur zielononóżek. Dzięki pewnym zmianom biologicznym i odpowiedniej hodowli, jaja od tych kur zawierają mniej cholesterolu nawet o jedną czwartą. Dla przykładu: jajo ma około 200 mg cholesterolu, jajo kury zielononóżki ok. 150 mg, a przepiórcze ok. 50 mg, tylko trzeba ich zjeść kilka, przez co zawartość w jednym posiłku stworzonym z jaj przepiórczych pod względem zawartości cholesterolu zbliża je do kurzych albo nawet przewyższa. Jajo strusie to z kolei około 1300 mg cholesterolu, ale jedno jajo zwykle wystarcza dla kilku osób, co też w ostatecznym rozrachunku, czyli w posiłku, plasuje je na poziomie zbliżonym do kurzych. Dlatego bez względu na rodzaj jaja, trzeba zachować umiar, tym większy im wyższy poziom cholesterolu we krwi.