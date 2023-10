Zestaw możliwych dolegliwości występujących u jednej osoby bywa różny. Trzeba też pamiętać, że objawy choroby Hashimoto mogą mieć różne nasilenie.

Uczucie chłodu, łatwe marznięcie. Ma to związek ze spowolnieniem metabolizmu – organizm spala mniej energii, więc spada jego ciepłota i jest trudniej o rozgrzanie.

Niekontrolowane przybieranie na wadze. Jak już wspomnieliśmy, hashimoto spowalnia metabolizm – w efekcie organizm stara się oszczędzać energię, wymusza minimum wysiłku. Potrzebuje więc niewiele kalorii, aby zaspokoić potrzeby, a każdy naddatek energetyczny, zmieniają się w nadmiar tkanki tłuszczowej. A kiedy pacjent tyje, wzrost zapotrzebowanie jego organizmu na dawkę hormonów tarczycy, więc trzeba stale kontrolować wyniki badań. Bo może powstać błędne koło.

Zaparcia, wzdęcia –wynik zmniejszonej perystaltyki jelit. Gorzej funkcjonuje także pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe, co sprzyja tworzeniu kamicy pęcherzyka. Coraz częściej mówi się także o zachwianiu flory bakteryjnej jelit w chorobie Hashimoto. Flory, której prawidłowy skład i działanie są jednym z warunków prawidłowego działania przewodu pokarmowy. Chorzy z hashimoto są bardziej zagrożeni przerostem bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO), co może przyczyniać się do występowania dolegliwości jelitowych: bólów brzucha, niestrawności, zaparć, wzdęć.

Łatwe męczenie się, bóle głowy, senność. To m.in. wynik innej pracy serca w przebiegu choroby Hashimoto. Serce wolniej bije, a jego jego kurczliwość słabnie. Podczas minuty serce wyrzuca mniej krwi na obwód niż w czasie zdrowia. W dodatku wzrasta opór naczyń, w które serce pompuje krew podczas skurczu. Ciśnienie tętnicze jest niskie, choć czasem wzrasta ciśnienie tętnicze rozkurczowe, czyli tzw. dolne (to drugie w standardowym zapisie, np. 120/80 mmHg).

Poza tym aż u 9 na 10 chorych z chorobą Hashimoto wzrasta stężenie złego cholesterolu LDL, trójglicerydów, apolipoproteiny (zwiększają ryzyko powikłań sercowych), a spada ilość dobrego, czyli frakcji HDL. To sprzyja rozwojowi choroby wieńcowej, która może problem sercowy jeszcze bardziej komplikować.

Sucha, pogrubiała i łuszcząca skóra. Ponieważ drobne naczynia skóry często się kurczą w niedoczynności tarczycy, bywa także sinawa lub blada. Natomiast jeśli na skutek choroby dochodzi do zaburzeń przemiany karotenu do witaminy A, to skóra może mieć żółtopomarańczowy odcień.

Włosy są słabe, wypadają. Niedobór hormonów tarczycy jest dla organizmu dużym stresem, niemal czymś w rodzaju wstrząsu. W jego wyniku dochodzi zaburzeń w długości trwania faz cyklu rozwoju włosa. Jednym z elementów jest gwałtowne przejście znacznej liczby włosów z fazy wzrostu do fazy telogenu. W rezultacie, kiedy faza telogenu ulega zakończeniu, wypada większa ilość włosów niż normalnie. Hashimoto często idzie w parze z łysieniem plackowatym.

Łamliwe, cieńsze i rozdwajające paznokcie.

Obrzęki w okolicy powiek, twarzy, a w nieleczonej chorobie obejmują niemal całe ciało. To skutek odkładania w tkance podskórnej mukopolisacharydów - substancji, które na co dzień są naszymi sprzymierzeńcami. W połączeniu z białkami, np. kolagenem, nadają skórze elastyczność, sprężystość i podtrzymują zewnętrzne warstwy skóry. Wspomagają prawidłowe nawilżenie skóry i jej zdrowy wygląd poprzez zatrzymywanie wody w skórze, aby się nie odwodniła. W chorobie Hashimoto może dochodzić do nadmiernego gromadzenia mukopolisacharydów. Z kolei nadmiar wiążących wodę mukopolisacharydów powoduje obrzęki, nadające twarzy specyficzny wygląd.

Uwaga! Nieleczona choroba Hashimoto prowadzi do zaburzeń miesiączkowania i spadku libido. U kobiet w chorobie Hashimoto występują często cykle bezowulacyjne i obfite miesiączki, które mogą prowadzić do anemii. U mężczyzn pogarsza jakość nasienia i powoduje zaburzenia wzwodu. Nie bez przyczyny badania w kierunku niedoczynności tarczycy to standardowe badanie w przypadku problemów z poczęciem dziecka.