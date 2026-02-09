Niższe ryzyko udaru przy większym przestrzeganiu diety
Analiza wykazała, że kobiety najściślej przestrzegające zasad diety śródziemnomorskiej miały:
- o 18% niższe ryzyko wystąpienia udaru ogółem,
- o 16% niżższe ryzyko udaru niedokrwiennego,
- o 25% niższe ryzyko udaru krwotocznego.
Udar niedokrwienny, będący najczęstszą postacią choroby, powstaje w wyniku zablokowania przepływu krwi do części mózgu. Udar krwotoczny jest natomiast spowodowany krwawieniem do tkanki mózgowej.
Na czym polega dieta śródziemnomorska?
Model żywienia charakterystyczny dla krajów basenu Morza Śródziemnego obejmuje:
- wysokie spożycie warzyw, owoców i roślin strączkowych,
- częste jedzenie ryb,
- stosowanie zdrowych tłuszczów, zwłaszcza oliwy z oliwek,
- produkty pełnoziarniste jako podstawę diety,
- ograniczenie czerwonego mięsa, nabiału i tłuszczów nasyconych,
- umiarkowane spożycie alkoholu.
Zdaniem autorów badania wyniki wpisują się w rosnącą liczbę dowodów potwierdzających znaczenie zdrowej diety w profilaktyce chorób naczyniowych.
Duże badanie i długi okres obserwacji
W badaniu wzięło udział 105 614 kobiet w średnim wieku 53 lat, które na początku nie miały w wywiadzie udaru. Uczestniczki obserwowano przez średnio 21 lat. Na podstawie ankiet żywieniowych oceniono stopień przestrzegania diety śródziemnomorskiej w skali od 0 do 9 punktów. 30% kobiet znalazło się w grupie o najwyższym przestrzeganiu zaleceń (6–9 punktów), 13% w grupie o najniższym (0–2 punkty).
W trakcie obserwacji odnotowano 4 083 przypadki udaru, w tym: 3 358 udarów niedokrwiennych, 725 udarów krwotocznych. Po uwzględnieniu innych czynników ryzyka (takich jak palenie tytoniu, poziom aktywności fizycznej czy nadciśnienie tętnicze) związek między dietą a niższym ryzykiem udaru pozostał istotny.
Znaczenie dla profilaktyki
Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn zgonów i niepełnosprawności na świecie. Wyniki badania sugerują, że modyfikacja stylu życia, w tym poprawa sposobu odżywiania, może stanowić ważny element profilaktyki.
Autorzy podkreślają jednak, że potrzebne są dalsze badania, które pozwolą:
- potwierdzić obserwowaną zależność,
- lepiej zrozumieć mechanizmy biologiczne stojące za ochronnym działaniem diety.
Ograniczenia badania
Jednym z ograniczeń jest fakt, że dane dotyczące sposobu żywienia pochodziły z samoopisów uczestniczek, co może wiązać się z błędami pamięci lub niedokładnością w raportowaniu.
Źródło: American Academy of Neurology
