Niższe ryzyko udaru przy większym przestrzeganiu diety

Analiza wykazała, że kobiety najściślej przestrzegające zasad diety śródziemnomorskiej miały:

o 18% niższe ryzyko wystąpienia udaru ogółem,

o 16% niżższe ryzyko udaru niedokrwiennego,

o 25% niższe ryzyko udaru krwotocznego.

Udar niedokrwienny, będący najczęstszą postacią choroby, powstaje w wyniku zablokowania przepływu krwi do części mózgu. Udar krwotoczny jest natomiast spowodowany krwawieniem do tkanki mózgowej.

Na czym polega dieta śródziemnomorska?

Model żywienia charakterystyczny dla krajów basenu Morza Śródziemnego obejmuje:

wysokie spożycie warzyw, owoców i roślin strączkowych,

częste jedzenie ryb,

stosowanie zdrowych tłuszczów, zwłaszcza oliwy z oliwek,

produkty pełnoziarniste jako podstawę diety,

ograniczenie czerwonego mięsa, nabiału i tłuszczów nasyconych,

umiarkowane spożycie alkoholu.

Zdaniem autorów badania wyniki wpisują się w rosnącą liczbę dowodów potwierdzających znaczenie zdrowej diety w profilaktyce chorób naczyniowych.

Duże badanie i długi okres obserwacji

W badaniu wzięło udział 105 614 kobiet w średnim wieku 53 lat, które na początku nie miały w wywiadzie udaru. Uczestniczki obserwowano przez średnio 21 lat. Na podstawie ankiet żywieniowych oceniono stopień przestrzegania diety śródziemnomorskiej w skali od 0 do 9 punktów. 30% kobiet znalazło się w grupie o najwyższym przestrzeganiu zaleceń (6–9 punktów), 13% w grupie o najniższym (0–2 punkty).

W trakcie obserwacji odnotowano 4 083 przypadki udaru, w tym: 3 358 udarów niedokrwiennych, 725 udarów krwotocznych. Po uwzględnieniu innych czynników ryzyka (takich jak palenie tytoniu, poziom aktywności fizycznej czy nadciśnienie tętnicze) związek między dietą a niższym ryzykiem udaru pozostał istotny.

Znaczenie dla profilaktyki

Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn zgonów i niepełnosprawności na świecie. Wyniki badania sugerują, że modyfikacja stylu życia, w tym poprawa sposobu odżywiania, może stanowić ważny element profilaktyki.

Autorzy podkreślają jednak, że potrzebne są dalsze badania, które pozwolą:

potwierdzić obserwowaną zależność,

lepiej zrozumieć mechanizmy biologiczne stojące za ochronnym działaniem diety.

Ograniczenia badania

Jednym z ograniczeń jest fakt, że dane dotyczące sposobu żywienia pochodziły z samoopisów uczestniczek, co może wiązać się z błędami pamięci lub niedokładnością w raportowaniu.

Źródło: American Academy of Neurology