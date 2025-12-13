Herbata pod lupą naukowców

Wieloletnie badanie, opublikowane w czasopiśmie naukowym Nutrients, objęło blisko 10 tysięcy kobiet w wieku 65 lat i starszych, obserwowanych przez okres 10 lat. Naukowcy analizowali, czy regularne picie herbaty lub kawy ma związek ze zmianami gęstości mineralnej kości (BMD), jednego z głównych wskaźników ryzyka osteoporozy.

Wyniki okazały się szczególnie interesujące dla miłośniczek herbaty. Kobiety, które regularnie ją piły, miały nieco wyższą gęstość kości w obrębie biodra w porównaniu z osobami, które herbaty nie spożywały. Choć różnica była niewielka, miała istotne znaczenie statystyczne i — jak podkreślają badacze — może przekładać się na mniejszą liczbę złamań w skali całej populacji.

Dlaczego herbata może pomagać?

Zdaniem autorów badania kluczową rolę mogą odgrywać katechiny — naturalne związki obecne w herbacie, zwłaszcza zielonej. Substancje te mogą wspierać proces tworzenia kości oraz spowalniać ich rozpad, co z czasem sprzyja utrzymaniu lepszej gęstości mineralnej. Co ciekawe, korzystny wpływ herbaty był szczególnie widoczny u kobiet z otyłością, co sugeruje, że jej działanie może zależeć od indywidualnych czynników zdrowotnych.

A co z kawą?

Kawa okazała się napojem o bardziej złożonym wpływie na kości. Umiarkowane jej spożycie — około 2–3 filiżanek dziennie — nie wiązało się z pogorszeniem gęstości kości. Problem pojawiał się jednak przy bardzo wysokim spożyciu, przekraczającym 5 filiżanek dziennie. W takich przypadkach obserwowano niższą BMD, zwłaszcza u kobiet, które regularnie spożywały alkohol.

Naukowcy zwracają uwagę, że kofeina może w niewielkim stopniu zaburzać wchłanianie wapnia i metabolizm kości. Efekt ten można jednak częściowo zniwelować, dodając do kawy mleko.

Bez rewolucji, ale z rozsądkiem

Eksperci podkreślają, że wyniki badania nie oznaczają konieczności radykalnych zmian w diecie. Nie trzeba rezygnować z kawy ani pić herbaty w nadmiarze. Wnioski są raczej zachętą do umiarkowania i świadomych wyborów.

Wapń i witamina D wciąż pozostają podstawą profilaktyki osteoporozy, ale codzienne nawyki, takie jak picie herbaty, również mogą mieć znaczenie - podkreślają autorzy badania.

Mały rytuał, duże znaczenie?

Dla starszych kobiet filiżanka herbaty może być nie tylko chwilą relaksu, ale także drobnym krokiem w stronę lepszego zdrowia kości. Choć sama herbata nie zastąpi zdrowej diety, aktywności fizycznej i odpowiedniej suplementacji, może stać się prostym elementem wspierającym organizm wraz z wiekiem.

Źródło: Uniwersytet Flindersa