Cukrzyca i padaczka – nieoczekiwany związek odkryty przez naukowców

Osoby chorujące na cukrzycę mają zwiększone ryzyko wystąpienia padaczki w późniejszym wieku. Padaczka to choroba neurologiczna, która może znacząco wpływać na jakość życia — zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym oraz społecznym. Co więcej, u części pacjentów dostępne obecnie leki przeciwpadaczkowe nie przynoszą oczekiwanych efektów, dlatego każda potencjalna metoda zmniejszenia ryzyka zachorowania ma ogromne znaczenie.

Osoby z cukrzycą są w grupie ryzyka padaczki – dlaczego tak się dzieje?

Zaburzenia metaboliczne, wahania poziomu glukozy we krwi, choroby sercowo-naczyniowe oraz przewlekły stan zapalny — wszystkie te czynniki częściej występują u osób z cukrzycą i mogą zwiększać podatność mózgu na rozwój padaczki. To właśnie dlatego naukowcy coraz częściej analizują, jak leczenie cukrzycy wpływa nie tylko na poziom cukru, ale również na zdrowie układu nerwowego.

Leki na cukrzycę a padaczka: co pokazują najnowsze dane

Naukowcy przeanalizowali dane z amerykańskiej bazy zdrowotnej obejmującej ponad 450 tysięcy dorosłych osób z cukrzycą typu 2. Uczestnicy nie mieli wcześniej rozpoznanej padaczki ani napadów drgawkowych. Połowa z nich rozpoczęła leczenie lekami GLP-1 (takimi jak semaglutyd, liraglutyd czy dulaglutyd), a druga połowa przyjmowała inną grupę leków przeciwcukrzycowych — inhibitory DPP-4. Pacjentów obserwowano przez co najmniej pięć lat, analizując, u ilu z nich doszło do rozwoju padaczki.

Czy leczenie cukrzycy może zmniejszać ryzyko padaczki?

W trakcie obserwacji padaczka rozwinęła się u 2,35% osób stosujących leki GLP-1 oraz u 2,41% pacjentów przyjmujących inhibitory DPP-4. Po uwzględnieniu takich czynników jak wiek, nadciśnienie czy choroby sercowo-naczyniowe okazało się, że osoby leczone lekami GLP-1 miały o 16% niższe ryzyko rozwoju padaczki. Najsilniejszy związek z obniżonym ryzykiem dotyczył semaglutydu — jednego z najczęściej stosowanych obecnie leków z tej grupy.

Cukrzyca typu 2 a zdrowie mózgu – nowe spojrzenie nauki

Autorzy badania podkreślają, że uzyskane wyniki wspierają hipotezę, iż leki GLP-1 mogą mieć działanie wykraczające poza kontrolę glikemii. Coraz więcej danych sugeruje, że mogą one wpływać na procesy zapalne i metaboliczne w mózgu, co potencjalnie przekłada się na niższe ryzyko chorób neurologicznych.

Padaczka jako możliwe powikłanie cukrzycy – jaką rolę odgrywają leki

Eksperci zaznaczają jednak, że badanie miało charakter obserwacyjny i nie dowodzi bezpośrednio, że leki GLP-1 chronią przed padaczką. Nie oznacza też, że inne leki stosowane w cukrzycy są szkodliwe. Wyniki pokazują jedynie statystyczną zależność, która wymaga potwierdzenia w dalszych, randomizowanych badaniach klinicznych.

Padaczka u osób z cukrzycą – dlaczego profilaktyka ma znaczenie

Naukowcy zwracają uwagę na liczne ograniczenia analizy, m.in. brak danych dotyczących predyspozycji genetycznych, wywiadu rodzinnego czy spożycia alkoholu. Nie można też wykluczyć, że na wybór konkretnego leczenia wpływały czynniki ekonomiczne lub stopień zaawansowania cukrzycy. Mimo to badanie podkreśla znaczenie profilaktyki i kompleksowego podejścia do leczenia cukrzycy — takiego, które uwzględnia także długofalowe zdrowie mózgu.

Cukrzyca to nie tylko problem cukru. Stawką jest także układ nerwowy

Choć wyniki są wstępne, stanowią ważny sygnał dla lekarzy i pacjentów. Skuteczne leczenie cukrzycy może mieć znaczenie nie tylko dla serca, nerek czy wzroku, ale również dla funkcjonowania mózgu i zmniejszenia ryzyka chorób neurologicznych, takich jak padaczka.

Źródło: American Academy of Neurology