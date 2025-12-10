Kluczowe dla zdrowia długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega-3 – EPA (kwas eikozapentaenowy) oraz DHA (kwas dokozaheksaenowy) – są spożywane w ilościach znacznie poniżej rekomendowanych norm przez około 76% populacji. To poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego.

Dlaczego kwasy omega-3 są tak ważne?

Kwasy omega-3 pełnią fundamentalną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu na każdym etapie życia. Wspierają m.in.:

rozwój mózgu i wzroku u niemowląt

zmniejszenie ryzyka porodu przedwczesnego

prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego

odporność organizmu

zdrowie psychiczne, w tym obniżenie ryzyka depresji

utrzymanie sprawności poznawczej i zmniejszenie ryzyka chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera

Eksperci podkreślają, że znaczenie EPA i DHA jest „zbyt duże, by je ignorować”.

Dieta to często za mało

Choć kwasy omega-3 występują naturalnie w tłustych rybach morskich (takich jak łosoś, makrela czy sardynki), osiągnięcie zalecanego poziomu wyłącznie z diety bywa trudne. Niskie spożycie ryb, ograniczony dostęp do owoców morza, względy kulturowe oraz obawy o zrównoważony rozwój sprawiają, że wiele osób nie pokrywa swojego zapotrzebowania.

Badania wskazują, że suplementacja omega-3 jest często konieczna, szczególnie:

u kobiet w ciąży

u osób spożywających mało ryb

u osób stosujących diety roślinne

Ile omega-3 potrzebujemy?

Najczęściej rekomendowane spożycie dla osób dorosłych wynosi:

250 mg EPA + DHA dziennie

kobietom w ciąży zaleca się dodatkowo 100–200 mg DHA

Cele te można osiągnąć poprzez odpowiednio zbilansowaną dietę lub – tam, gdzie to konieczne – bezpieczną suplementację.

Niejednolite zalecenia i potrzeba globalnych wytycznych

Jednym z problemów wskazanych w raporcie jest brak spójnych zaleceń dotyczących kwasów omega-3 na świecie. Różnice pomiędzy rekomendacjami krajowymi powodują dezorientację konsumentów i utrudniają prowadzenie skutecznej polityki zdrowotnej.

Omega-3 jako inwestycja w zdrowie na całe życie

Nowy przegląd badań pokazuje jednoznacznie: zwiększenie spożycia kwasów omega-3 może przynieść wymierne korzyści zdrowotne na każdym etapie życia. Kluczowe jest jednak uświadamianie społeczeństwa, ile tych składników naprawdę potrzebujemy oraz jak bezpiecznie i skutecznie je dostarczać.

Zdrowa dieta, świadome wybory żywieniowe oraz – w razie potrzeby – dobrze dobrana suplementacja mogą odegrać istotną rolę w poprawie jakości życia i profilaktyce wielu chorób cywilizacyjnych.

Źródło: University of East Anglia