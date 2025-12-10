Kluczowe dla zdrowia długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega-3 – EPA (kwas eikozapentaenowy) oraz DHA (kwas dokozaheksaenowy) – są spożywane w ilościach znacznie poniżej rekomendowanych norm przez około 76% populacji. To poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego.
Dlaczego kwasy omega-3 są tak ważne?
Kwasy omega-3 pełnią fundamentalną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu na każdym etapie życia. Wspierają m.in.:
- rozwój mózgu i wzroku u niemowląt
- zmniejszenie ryzyka porodu przedwczesnego
- prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego
- odporność organizmu
- zdrowie psychiczne, w tym obniżenie ryzyka depresji
- utrzymanie sprawności poznawczej i zmniejszenie ryzyka chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera
Eksperci podkreślają, że znaczenie EPA i DHA jest „zbyt duże, by je ignorować”.
Dieta to często za mało
Choć kwasy omega-3 występują naturalnie w tłustych rybach morskich (takich jak łosoś, makrela czy sardynki), osiągnięcie zalecanego poziomu wyłącznie z diety bywa trudne. Niskie spożycie ryb, ograniczony dostęp do owoców morza, względy kulturowe oraz obawy o zrównoważony rozwój sprawiają, że wiele osób nie pokrywa swojego zapotrzebowania.
Badania wskazują, że suplementacja omega-3 jest często konieczna, szczególnie:
- u kobiet w ciąży
- u osób spożywających mało ryb
- u osób stosujących diety roślinne
Ile omega-3 potrzebujemy?
Najczęściej rekomendowane spożycie dla osób dorosłych wynosi:
- 250 mg EPA + DHA dziennie
- kobietom w ciąży zaleca się dodatkowo 100–200 mg DHA
Cele te można osiągnąć poprzez odpowiednio zbilansowaną dietę lub – tam, gdzie to konieczne – bezpieczną suplementację.
Niejednolite zalecenia i potrzeba globalnych wytycznych
Jednym z problemów wskazanych w raporcie jest brak spójnych zaleceń dotyczących kwasów omega-3 na świecie. Różnice pomiędzy rekomendacjami krajowymi powodują dezorientację konsumentów i utrudniają prowadzenie skutecznej polityki zdrowotnej.
Omega-3 jako inwestycja w zdrowie na całe życie
Nowy przegląd badań pokazuje jednoznacznie: zwiększenie spożycia kwasów omega-3 może przynieść wymierne korzyści zdrowotne na każdym etapie życia. Kluczowe jest jednak uświadamianie społeczeństwa, ile tych składników naprawdę potrzebujemy oraz jak bezpiecznie i skutecznie je dostarczać.
Zdrowa dieta, świadome wybory żywieniowe oraz – w razie potrzeby – dobrze dobrana suplementacja mogą odegrać istotną rolę w poprawie jakości życia i profilaktyce wielu chorób cywilizacyjnych.
Źródło: University of East Anglia
