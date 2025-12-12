- Alkohol a nowotwory – nie tylko przy nadmiernym piciu
- Szczególnie silny związek zaobserwowano w przypadku:
- Kto jest najbardziej narażony?
- Rodzaj alkoholu i wzorce picia mają znaczenie
- Jak alkohol sprzyja rozwojowi nowotworów?
- Profilaktyka: więcej niż tylko ograniczenie alkoholu
Alkohol a nowotwory – nie tylko przy nadmiernym piciu
Alkohol od dawna uznawany jest za czynnik rakotwórczy, jednak w świadomości społecznej często bagatelizuje się ryzyko związane z jego umiarkowanym spożyciem. Tymczasem analiza 62 badań, obejmujących od kilkudziesięciu do niemal 100 milionów uczestników, wykazała, że ryzyko nowotworów rośnie już przy niskich i umiarkowanych dawkach alkoholu.
Szczególnie silny związek zaobserwowano w przypadku:
- raka piersi,
- raka jelita grubego,
- raka wątroby,
- nowotworów jamy ustnej, krtani i przełyku,
- raka żołądka.
Co więcej, alkohol nie tylko zwiększa ryzyko zachorowania, ale również pogarsza rokowanie, zwłaszcza u osób z alkoholową chorobą wątroby, u których częściej dochodzi do rozwoju zaawansowanego raka wątroby i niższej przeżywalności.
Kto jest najbardziej narażony?
Badania pokazują, że wpływ alkoholu na ryzyko nowotworów nie jest jednakowy dla wszystkich. Szczególnie narażone są:
- osoby starsze,
- osoby z otyłością lub cukrzycą,
- osoby z chorobami wątroby,
- osoby z predyspozycjami genetycznymi,
- osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym.
Zauważono również istotne różnice związane z rasą, płcią, poziomem wykształcenia i dochodami. Co istotne, niektóre grupy społeczne doświadczają wyższego ryzyka mimo porównywalnego lub nawet niższego spożycia alkoholu, co wskazuje na rolę czynników środowiskowych i zdrowotnych.
Rodzaj alkoholu i wzorce picia mają znaczenie
Nie bez znaczenia jest także rodzaj spożywanego alkoholu. W części badań białe wino i piwo wiązały się z wyższym ryzykiem niektórych nowotworów, podczas gdy mocne alkohole nie zawsze wykazywały taki związek. Istotne okazały się również różnice między płciami, u mężczyzn ryzyko rosło wraz z częstym piciem, a u kobiet szczególnie niebezpieczne było epizodyczne spożywanie dużych ilości alkoholu.
Dodatkowo palenie tytoniu znacząco nasilało rakotwórcze działanie alkoholu, choć skala tego efektu różniła się w zależności od płci i ilości spożywanego alkoholu.
Jak alkohol sprzyja rozwojowi nowotworów?
Z biologicznego punktu widzenia alkohol oddziałuje na organizm na wiele szkodliwych sposobów. Może:
- uszkadzać DNA poprzez aldehyd octowy,
- zaburzać gospodarkę hormonalną,
- wywoływać stres oksydacyjny,
- osłabiać układ odpornościowy,
- zwiększać wchłanianie substancji rakotwórczych.
Efekty te nasilają się u osób z chorobami współistniejącymi, niezdrową dietą, niską aktywnością fizyczną czy zakażeniami onkogennymi (np. HPV, wirusami zapalenia wątroby typu B i C).
Profilaktyka: więcej niż tylko ograniczenie alkoholu
Alkohol nie jest neutralny dla zdrowia – nawet w niewielkich ilościach. Ryzyko nowotworów zależy od wielu czynników: biologicznych, stylu życia i warunków społecznych. Świadomość tych zależności to pierwszy krok do skutecznej profilaktyki.
Ograniczenie alkoholu, zdrowy styl życia i regularna profilaktyka mogą realnie zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka – a to inwestycja w zdrowie, która zawsze się opłaca.
Źródło: Florida Atlantic University
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję