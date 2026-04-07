Menopauza a rak piersi: dlaczego ryzyko raka piersi rośnie z wiekiem

Patryk Rozmus
dzisiaj, 07:34
Naukowcy opracowali najbardziej szczegółową dotąd mapę zmian zachodzących w tkance piersi wraz z wiekiem. Badanie, obejmujące analizę ponad 3 milionów komórek, dostarcza nowych informacji na temat tego, dlaczego ryzyko raka piersi rośnie z wiekiem szczególnie w okresie menopauzy.

Jak zmienia się tkanka piersi z wiekiem?

Zespół badaczy przeanalizował próbki tkanki piersi od ponad 500 kobiet w wieku od 15 do 86 lat. Dzięki zaawansowanym technikom obrazowania oraz analizie receptorów hormonalnych i komórek układu odpornościowego udało się stworzyć wyjątkowo dokładny obraz zmian zachodzących w czasie.

Wyniki pokazują, że wraz z wiekiem zmniejsza się liczba komórek w tkance piersi, komórki dzielą się coraz rzadziej i zmienia się struktura tkanki, tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi nowotworu. Najbardziej intensywne zmiany obserwowane są w okresie menopauzy. Mniej wyraźne, choć zauważalne, występują również u kobiet około 20. roku życia i mogą być związane z ciążą oraz porodem.

Zmiany strukturalne i ich znaczenie

Badanie wykazało istotne przebudowy w obrębie tkanki piersi. Zraziki produkujące mleko ulegają zmniejszeniu lub zanikają, przewody mleczne stają się względnie liczniejsze, warstwa podporowa wokół przewodów grubieje, rośnie liczba komórek tłuszczowych, a maleje liczba naczyń krwionośnych. Te zmiany prowadzą do powstania tzw. mikrośrodowiska, które może sprzyjać rozwojowi komórek nowotworowych.

Układ odpornościowy a ryzyko raka

Istotną rolę odgrywają również zmiany w układzie odpornościowym. U młodszych kobiet w tkance piersi występuje więcej limfocytów B i aktywnych limfocytów T, które skutecznie identyfikują i eliminują komórki nowotworowe. Z wiekiem liczba tych komórek spada i pojawiają się inne typy komórek odpornościowych, środowisko staje się bardziej zapalne i mniej ochronne. Dodatkowo komórki zaczynają słabiej ze sobą współpracować, zwiększa się dystans między komórkami odpornościowymi a komórkami nabłonkowymi, co może ułatwiać rozwój zmian przednowotworowych.

Dlaczego ryzyko raka rośnie z wiekiem?

Wraz z upływem lat w komórkach gromadzą się mutacje. U młodszych osób organizm skuteczniej eliminuje uszkodzone komórki, jednak z wiekiem zdolność ta maleje.

Nowe badanie sugeruje, że: zmiany w strukturze tkanki, osłabienie nadzoru immunologicznego oraz ograniczona komunikacja między komórkami tworzą warunki sprzyjające rozwojowi i rozprzestrzenianiu się raka piersi.

Znaczenie wyników badań

Rak piersi pozostaje najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet i stanowi około 15% wszystkich nowych przypadków raka. Aż 80% zachorowań dotyczy kobiet po 50. roku życia. Uzyskane wyniki pomagają lepiej zrozumieć biologiczne podstawy tych statystyk. Mogą one w przyszłości przyczynić się do opracowania skuteczniejszych metod profilaktyki, diagnostyki oraz terapii – szczególnie ukierunkowanych na zmiany zachodzące w okresie menopauzy.

Źródło: Uniwersytet w Cambridge

