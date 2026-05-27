Dziennik Gazeta Prawana logo

Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 14:04
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem/ShutterStock
Wspiera pracę jelit, dostarcza cennych probiotyków i może korzystnie wpływać na odporność organizmu. Coraz częściej mówi się także o jego wpływie na pamięć, samopoczucie i jakość snu. Seniorzy szczególnie powinni zwrócić uwagę na ten produkt, ponieważ wraz z wiekiem organizm staje się bardziej podatny na problemy trawienne, osłabienie odporności czy niedobory składników odżywczych.

Czy seniorzy mogą pić kefir?

Kefir jest produktem, który w większości przypadków może być bezpiecznie spożywany przez osoby starsze. To lekki napój mleczny powstający w procesie fermentacji, dzięki czemu zawiera żywe kultury bakterii wspierające mikroflorę jelitową. Dla seniorów może być szczególnie wartościowy, ponieważ dostarcza białka, wapnia, witamin z grupy B oraz probiotyków.

Wraz z wiekiem układ pokarmowy pracuje wolniej, a odporność organizmu często się obniża. Kefir może wspierać organizm na wielu poziomach – pomaga utrzymać prawidłową florę bakteryjną jelit, wspiera trawienie i ułatwia przyswajanie składników odżywczych. Dodatkowo jest stosunkowo lekkostrawny, dlatego wiele osób toleruje go lepiej niż zwykłe mleko.

Seniorzy, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych, mogą bez obaw włączyć kefir do codziennej diety. Warto jednak wybierać produkty naturalne, bez dodatku cukru i sztucznych aromatów.

Co daje codzienne picie kefiru?

Regularne picie kefiru może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Najczęściej mówi się o jego pozytywnym wpływie na układ pokarmowy, ale działanie tego napoju jest znacznie szersze.

Kefir pomaga wspierać odporność organizmu dzięki zawartości probiotyków. Dobra kondycja jelit ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania układu immunologicznego, ponieważ to właśnie w jelitach znajduje się duża część komórek odpornościowych.

Napój ten może również wspierać pamięć i koncentrację. Coraz więcej badań wskazuje na istnienie tzw. osi jelita–mózg, czyli związku między stanem mikroflory jelitowej a pracą układu nerwowego. Prawidłowa flora bakteryjna może wpływać na samopoczucie, jakość snu i funkcje poznawcze.

Codzienne picie kefiru może także:

  • poprawiać trawienie,
  • zmniejszać uczucie ciężkości po posiłkach,
  • wspierać regularność wypróżnień,
  • pomagać utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu,
  • wspierać zdrowie kości dzięki zawartości wapnia i białka.

Dodatkowo kefir może być dobrym elementem diety osób dbających o masę ciała. Daje uczucie sytości, a jednocześnie nie dostarcza dużej liczby kalorii.

Jak kefir działa na jelita?

Największą zaletą kefiru jest jego korzystny wpływ na jelita. Zawarte w nim bakterie probiotyczne pomagają odbudowywać i utrzymywać prawidłową mikroflorę jelitową. To szczególnie ważne po antybiotykoterapii, w okresach osłabienia organizmu czy przy problemach trawiennych.

Regularne spożywanie kefiru może wspierać rozwój „dobrych” bakterii i ograniczać namnażanie drobnoustrojów chorobotwórczych. Dzięki temu jelita pracują sprawniej, a organizm lepiej radzi sobie z trawieniem pokarmów.

Kefir może pomagać także przy:

  • zaparciach,
  • wzdęciach,
  • uczuciu ciężkości,
  • nieregularnych wypróżnieniach.

Dla seniorów jest to szczególnie ważne, ponieważ problemy jelitowe częściej pojawiają się wraz z wiekiem. Warto pamiętać, że zdrowe jelita wpływają nie tylko na trawienie, ale także na odporność i ogólne samopoczucie.

Dodaj to do kefiru i pij po przebudzeniu. Kilogramy szybko polecą w dół
Dodaj to do kefiru i pij po przebudzeniu. Kilogramy szybko polecą w dół

Ile kefiru można wypić dziennie?

W większości przypadków bezpieczna ilość kefiru to od jednej do dwóch szklanek dziennie, czyli około 250–500 ml. Taka ilość pozwala korzystać z jego właściwości bez nadmiernego obciążania układu pokarmowego.

Osoby, które wcześniej rzadko spożywały produkty fermentowane, powinny wprowadzać kefir stopniowo. Zbyt duża ilość na początku może powodować przejściowe wzdęcia lub dyskomfort jelitowy.

Najlepiej obserwować reakcję organizmu i dostosować ilość do własnych potrzeb. Seniorzy przyjmujący leki lub mający przewlekłe choroby powinni skonsultować większe zmiany w diecie z lekarzem lub dietetykiem.

Kiedy lepiej pić kefir: rano czy wieczorem?

Kefir można pić zarówno rano, jak i wieczorem, jednak wiele osób uważa, że szczególnie dobrze sprawdza się przed snem. Wieczorne spożycie kefiru może wspierać nocną regenerację organizmu i pracę jelit.

Napój ten jest lekki, a jednocześnie daje uczucie sytości, dlatego może zastąpić ciężkie przekąski spożywane późnym wieczorem. Zawarte w nim składniki, takie jak tryptofan i witaminy z grupy B, mogą wspierać wyciszenie organizmu i lepszy sen.

Picie kefiru wieczorem może być korzystne szczególnie dla seniorów, którzy mają problemy z trawieniem lub nocnym podjadaniem. Rano natomiast kefir dobrze sprawdza się jako element śniadania – np. z owocami, płatkami owsianymi lub siemieniem lnianym.

Najważniejsza jest jednak regularność. Organizm najlepiej korzysta z probiotyków wtedy, gdy są dostarczane systematycznie.

Kiedy nie pić kefiru?

Choć kefir jest zdrowym produktem, nie każdy powinien spożywać go bez ograniczeń. Ostrożność powinny zachować osoby z silną nietolerancją laktozy lub alergią na białka mleka krowiego.

Kefir nie zawsze będzie dobrym wyborem także przy:

  • ostrych infekcjach żołądkowo-jelitowych,
  • niektórych chorobach przewodu pokarmowego,
  • diecie wymagającej ograniczenia nabiału,
  • indywidualnej nadwrażliwości na fermentowane produkty mleczne.

Niektóre osoby mogą po jego spożyciu odczuwać wzdęcia lub dyskomfort. W takiej sytuacji warto zmniejszyć ilość kefiru lub skonsultować się z lekarzem.

Najlepiej wybierać naturalny kefir o prostym składzie, bez dodatku cukru i zagęstników. To właśnie taki produkt dostarcza najwięcej korzyści zdrowotnych i najlepiej wspiera organizm seniora.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: seniorzydietazdrowieporady
Powiązane
Wystarczy 25 gramów oliwek dziennie, by obniżyć poziom złego cholesterolu i zmniejszają ryzyko miażdżycy
Wystarczy 25 gramów dziennie. Obniżają poziom złego cholesterolu i zmniejszają ryzyko miażdżycy
Trzyma cukier w ryzach i obniża cholesterol. Seniorzy powinni dodawać łyżeczkę do wody
Trzyma cukier w ryzach i obniża cholesterol. Seniorzy powinni dodawać łyżeczkę do wody
Dodaj pół łyżeczki do serka wiejskiego. Kilogramy szybko polecą w dół
Dodaj pół łyżeczki do serka wiejskiego. Kilogramy szybko polecą w dół
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem »
Zobacz
|
Nowa Kia K4 kombi złoty kolor przód reflektor
Nowa Kia znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Dermacentor marginatus - kleszcz lasostepowy
Przełomowe odkrycie naukowców. Koniec z kleszczami? Ta metoda ma 99 proc. skuteczności
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj