Popularna herbatka ziołowa groźna dla zdrowia. GIS wydał ostrzeżenie

W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella spp. w 1 z 5 próbek wskazanego poniżej produktu. Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie (np. ręce) w wyniku kontaktu z produktem.

Suplement diety Verdin Fix

Jeżeli napar był przygotowany zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, ryzyko narażenia konsumenta na żywe bakterie Salmonella spp. w gotowym naparze jest istotnie ograniczone – przekazał GIS. Salmonellę wykryto w suplemencie diety Verdin Fix. Kompozycja 6 ziół, 20 saszetek (36 g), o numerze partii L:26/062P, z datą minimalnej trwałości do 31.03.2028. Producentem jest USP Zdrowie Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej zakwestionowanego produktu podjął dobrowolną decyzję o wycofaniu z obrotu wskazanej partii produktu oraz o wstrzymaniu dalszych dostaw z magazynu. Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Możliwe zatrucie pokarmowe

GIS ostrzegł konsumentów przed spożywaniem suplementu. "Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" – zaznaczył Inspektorat.