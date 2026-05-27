Dziennik Gazeta Prawana logo

Popularna herbatka ziołowa groźna dla zdrowia. GIS wydał ostrzeżenie

oprac. Agnieszka MajAgnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 12:43
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
herbata
Popularna herbatka ziołowa groźna dla zdrowia. GIS wydał ostrzeżenie/Shutterstock
Główny Inspektorat Sanitarny wydał w środę ostrzeżenie dotyczące suplementu Verdin Fix, w którym mogą znajdować się bakterie Salmonelli. Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej zakwestionowanego produktu podjął dobrowolną decyzję o wycofaniu z obrotu wskazanej partii produktu oraz o wstrzymaniu dalszych dostaw z magazynu.

W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella spp. w 1 z 5 próbek wskazanego poniżej produktu. Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie (np. ręce) w wyniku kontaktu z produktem.

Suplement diety Verdin Fix

Jeżeli napar był przygotowany zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, ryzyko narażenia konsumenta na żywe bakterie Salmonella spp. w gotowym naparze jest istotnie ograniczone – przekazał GIS. Salmonellę wykryto w suplemencie diety Verdin Fix. Kompozycja 6 ziół, 20 saszetek (36 g), o numerze partii L:26/062P, z datą minimalnej trwałości do 31.03.2028. Producentem jest USP Zdrowie Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej zakwestionowanego produktu podjął dobrowolną decyzję o wycofaniu z obrotu wskazanej partii produktu oraz o wstrzymaniu dalszych dostaw z magazynu. Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Możliwe zatrucie pokarmowe

GIS ostrzegł konsumentów przed spożywaniem suplementu. "Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" – zaznaczył Inspektorat.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: suplement dietyGISherbatka ziołowa
Powiązane
Karol Nawrocki
"Nie ma i nie będzie zgody prezydenta". Nowy komunikat z otoczenia Karola Nawrockiego
Donald Tusk
Nie tylko NATO. Premier poinformował o nowym sojuszu obronnym Polski
NATO, żołnierze
Pilne zmiany w NATO po decyzji Putina. Sojusz przygotowuje się do obrony
oprac. Agnieszka Maj
Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPopularna herbatka ziołowa groźna dla zdrowia. GIS wydał ostrzeżenie »
Zobacz
|
Policjanci kontrolują kierowcę i wyposażenie samochodu
Od 1 czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Decyzja zapadła, zostało mało czasu
Nowa Kia K4 kombi złoty kolor przód reflektor
Nowa Kia znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
W Europie powstanie nowy sojusz? Ten pomysł może wywołać panikę na Kremlu
W Europie powstanie nowy sojusz? Ten pomysł może wywołać panikę w Rosji
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj