Oto prosty sposób na kleszcze. Naukowcy wskazują jeden czynnik

Nowe badania wykazały, że drewniane zrębki stanowią tajną broń w walce z kleszczami na leśnych szlakach rekreacyjnych, a ich stosowanie eliminuje niemal wszystkich nosicieli boreliozy. Dwuletnie eksperymentalne badanie terenowe, prowadzone przez Katarinę Ost, doktorantkę w Szkole Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Ottawie, dostarczyło dowodów na to, że zarówno zrębki drzewne, jak i te poddane zabiegowi, mogą skutecznie redukować populację kleszczy.

Badanie to pokazuje, że różne strategie zarządzania środowiskiem mogą być skuteczne w ograniczaniu liczby kleszczy poszukujących żywicieli wzdłuż krawędzi szlaków, gdzie ludzie mogą je spotkać – powiedział dr Kulkarni, profesor zwyczajny w Szkole Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Wydziału Lekarskiego.

Naukowcy ocenili skuteczność naturalnych, nieobrobionych zrębków drzewnych oraz tych w połączeniu z akarycydem, środkiem chemicznym lepiej znanym jako deltametryna, powszechnie stosowanym do zwalczania kleszczy i roztoczy w uprawach rolnych. Te dwa rodzaje zrębków drzewnych umieszczono wzdłuż dwóch szlaków rekreacyjnych z populacjami kleszczy w strefie zieleni w Ottawie, gdzie w stolicy kraju występuje duże zagęszczenie zakażonych kleszczy.

Zmniejszyło się zagęszczenie kleszczy

Badanie opublikowane w czasopiśmie "Ticks and Tick-borne Diseases" dowodzi, że modyfikacja brzegów szlaków za pomocą zrębków, znacząco zmniejsza zagęszczenie kleszczy. Badanie skutecznie zmniejszyło zagęszczenie dorosłych i nimf (mniejszych) kleszczy czarnonogich, które są głównymi wektorami boreliozy we wschodniej Ameryce Północnej. Zrębki z dodatkiem deltametryny zapewniły 99 proc. redukcji w ciągu dwóch sezonów interwencji, podczas gdy zrębki bez dodatku deltametryny – 48 proc..

"Zastosowanie zrębków jesionowych do pielęgnacji szlaków zapewnia naturalny, biodegradowalny materiał, stanowiący alternatywę dla konwencjonalnych metod chemicznej kontroli" - czytamy.

Jeśli chodzi o zwalczanie kleszczy na popularnych szlakach leśnych, może to być praktyczne narzędzie dla popularnych szlaków, gdzie warunki środowiskowe sprzyjają ukierunkowanemu leczeniu – dodał Ost.

Autorzy zauważyli, że względy środowiskowe (takie jak odległość od zbiorników wodnych) mogą ograniczać stosowanie tego rodzaju insektycydów, co wymaga dalszych badań.