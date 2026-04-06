Celiakia a błonnik: kiedy dieta to za mało

Mikrobiom jelitowy a skuteczność błonnika

Celiakia to przewlekła choroba autoimmunologiczna, w której spożycie glutenu prowadzi do stanu zapalnego i uszkodzenia jelita cienkiego. Standardowym leczeniem pozostaje ścisła dieta bezglutenowa. Jednak najnowsze doniesienia naukowe wskazują, że samo wyeliminowanie glutenu może nie wystarczyć do pełnej regeneracji funkcji jelit.

Badanie opublikowane w Nature Communications wykazało, że osoby z celiakią mają ograniczoną zdolność metabolizowania błonnika w jelicie cienkim. Powodem jest niedobór bakterii z rodziny Prevotellaceae – mikroorganizmów odgrywających istotną rolę w rozkładzie błonnika, gojeniu jelit oraz regulacji procesów zapalnych.

Co istotne, zaburzenia te obserwowano zarówno u pacjentów świeżo zdiagnozowanych, jak i u osób stosujących dietę bezglutenową od wielu lat. Sugeruje to, że problem nie wynika wyłącznie z diety, ale z trwałych zmian w mikrobiomie jelitowym związanych z chorobą.

Więcej błonnika to nie zawsze lepsze rozwiązanie

Dotychczas zakładano, że głównym problemem jest niedostateczne spożycie błonnika. Jednak wyniki badań wskazują, że nawet jego zwiększona podaż nie przyniesie efektów, jeśli organizm nie dysponuje odpowiednimi bakteriami do jego wykorzystania.

Oznacza to, że skuteczna terapia może wymagać podejścia bardziej kompleksowego – łączącego dietę z działaniami ukierunkowanymi na odbudowę mikrobiomu jelitowego, np. poprzez probiotyki lub inne metody wspierające rozwój korzystnych bakterii.

Nie każdy błonnik działa tak samo

Badacze zwrócili również uwagę na znaczenie rodzaju błonnika. W modelach przedklinicznych wykazano, że:

Inulina (obecna m.in. w bananach, czosnku, cebuli i korzeniu cykorii) wspierała regenerację jelita i poprawiała funkcjonowanie mikrobiomu.

Skrobia oporna typu Hylon VII (stosowana w przemyśle spożywczym) nie wykazywała podobnych właściwości.

Wyniki te wskazują, że nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość i typ błonnika mają znaczenie w diecie osób z celiakią.

Niedobór błonnika – powszechny problem

Analiza danych pacjentów pokazała, że zarówno osoby zdrowe, jak i chorujące na celiakię spożywają mniej błonnika niż zalecane normy (25–38 g dziennie dla dorosłych). Jednocześnie u pacjentów z celiakią stwierdzono podwójny problem, czyli niskie spożycie błonnika oraz brak bakterii zdolnych do jego efektywnego rozkładu. To połączenie może znacząco ograniczać korzyści płynące z diety bogatej w błonnik.

Kierunki przyszłego leczenia

Wyniki badań otwierają nowe możliwości terapeutyczne. Coraz więcej wskazuje na to, że skuteczne leczenie celiakii może w przyszłości obejmować tzw. podejście synbiotyczne – łączące odpowiednio dobrany błonnik (prebiotyki) oraz bakterie wspierające jego metabolizm (probiotyki). Takie podejście mogłoby poprawić regenerację jelit, zmniejszyć stan zapalny i zwiększyć skuteczność leczenia dietetycznego. Choć dieta bezglutenowa pozostaje podstawą terapii celiakii, rosnąca liczba badań wskazuje, że to nie jedyny element wpływający na zdrowie jelit. Kluczowe znaczenie może mieć również mikrobiom – a dokładniej jego zdolność do przetwarzania składników diety, takich jak błonnik. W praktyce oznacza to, że przyszłe strategie leczenia mogą wymagać nie tylko eliminacji glutenu, ale także świadomego wspierania mikrobioty jelitowej.

Źródło: McMaster University